Lula celebra 81 anos dois dias após ser reeleito para quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira (27), dois dias depois de ser reeleito presidente da República ao derrotar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Segundo relatos da imprensa brasileira, aliados organizam uma comemoração para marcar a data, com a expectativa de reunir auxiliares e pessoas próximas ao petista.

A celebração acontece em meio à transição para um novo mandato, com Lula de volta ao centro da cena política nacional. A vitória apertada nas urnas reforça o tom de disputa que deve acompanhar o início do próximo governo e as articulações em torno da base de apoio no Congresso.

Por que Lula tem duas datas de aniversário

Embora celebre o aniversário em 27 de outubro, Lula também tem outra data registrada em sua documentação civil: 6 de outubro. A diferença se explica pelo registro tardio de seu nascimento, ocorrido em 1945, quando houve uma confusão na anotação feita pela responsável pelo registro civil. O Instituto Lula já explicou publicamente que a escrivã se confundiu e acabou registrando a data de forma equivocada anos depois.

Na época, registros tardios eram comuns entre famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente em regiões com pouco acesso a serviços públicos. Nascido em Vargem Comprida, em Caetés, então distrito de Garanhuns, em Pernambuco, Lula era o sétimo dos oito filhos de Dona Lindu e Aristides Inácio da Silva.

Da infância em Pernambuco ao quarto mandato

A história familiar do presidente inclui a migração do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, trajetória que marcou sua formação e sua ascensão política. Agora, aos 81 anos, Lula se prepara para assumir seu quarto mandato presidencial em um ambiente marcado por polarização e pela força do bolsonarismo no Congresso Nacional.

Com 100% das urnas apuradas, o petista venceu com 51,79% dos votos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. O resultado consolidou uma disputa acirrada e abriu um novo ciclo político para o país, em meio a desafios de governabilidade e à expectativa sobre os próximos passos do governo federal.