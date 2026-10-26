Lula promete mudar o jeito de governar após reeleição

Presidente quer ampliar a participação popular e colocar tecnologia, educação e saúde no centro do novo mandato

Publicado em 26/10/2026 às 07:09

Alterado em 26/10/2026 às 09:26

No primeiro discurso após ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende mudar o jeito de governar o Brasil. Segundo ele, o novo mandato será marcado por mais participação popular, maior presença da comunicação digital e contato direto com a população.

Lula agradeceu o apoio recebido no segundo turno e disse que falará com os brasileiros com mais frequência. O presidente afirmou que não quer depender de interpretações de terceiros e que vai expor diretamente o que pensa e o que faz.

Economia digital, datacenters e IA brasileira

Entre as prioridades anunciadas, Lula destacou a economia digital como um dos eixos centrais do governo. Ele disse que o Brasil pode aproveitar sua matriz de energia renovável para atrair datacenters e fortalecer a infraestrutura de dados no país.

O presidente também prometeu trabalhar pela criação de uma inteligência artificial brasileira. Para isso, defendeu mais investimento em áreas como matemática, engenharia e ciência, com o objetivo de reduzir a dependência tecnológica de outros países.

Educação e ensino integral

Na área da educação, Lula afirmou que pretende universalizar a escola integral até o ensino médio. Ele também disse que vai reforçar o programa Pé-de-Meia e estudar a ampliação do benefício para estudantes universitários.

O presidente destacou ainda a necessidade de fortalecer o ensino de ciências exatas para preparar o país para a disputa tecnológica global. Segundo ele, o Brasil precisa formar mais profissionais capazes de desenvolver soluções próprias em inovação e inteligência artificial.

Saúde, SUS e segurança pública

Lula disse que seu governo seguirá com a modernização do Sistema Único de Saúde. Ele prometeu investimentos no tratamento de câncer em hospitais públicos, além da criação de hospitais e UTIs inteligentes, em parceria com instituições como a USP.

Na segurança pública, o presidente defendeu a federalização do tema e afirmou que os estados não conseguem enfrentar sozinhos a crise. Sem citar diretamente a votação da PEC da Segurança, ele disse que o governo vai buscar mais proteção para a população trabalhadora e punição para criminosos.

Big techs e regulação do ambiente digital

Lula também afirmou que vai atuar para regulamentar as big techs, citando interferências dessas empresas nas eleições brasileiras. Para ele, crimes cometidos no ambiente digital devem receber o mesmo tratamento dado aos crimes da vida real.

O presidente criticou o poder econômico das grandes plataformas e disse que não é aceitável que elas lucrem sem contribuir adequadamente com impostos no país. A proposta, segundo ele, é ampliar a soberania nacional também no ambiente online. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)