VITÓRIA DA DEMOCRACIA! Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito presidente do Brasil

Em eleição conturbada e apuração acirrada, petista vira sobre bolsonarista e vai governar por mais quatro anos com a força das ruas (e de Janones...)

Publicado em 25/10/2026 às 21:10

Alterado em 25/10/2026 às 21:55

Lula conseguiu reverter a desvantagem do primeiro turno e terminou a disputa com 51,75% dos votos, contra 48,25% de Flávio Bolsonaro. A vitória veio após uma campanha árdua e sob forte tensão política, consolidando a maior conquista eleitoral da carreira do presidente às vésperas de completar 81 anos.

No primeiro turno, o petista havia ficado atrás por pouco menos de dois pontos percentuais, em um cenário que parecia favorável ao adversário. A reação no segundo turno foi suficiente para ampliar a vantagem e superar até mesmo a margem obtida por Lula sobre Jair Bolsonaro em 2022.

Estratégia digital mudou a campanha

Uma das principais marcas da reta final da campanha foi a aposta em redes sociais e mobilização digital. Jovens deputados eleitos pela esquerda, especialmente nomes com mais familiaridade com o ambiente online, passaram a ter papel central na disputa por atenção e engajamento.

O maior destaque foi André Janones, que organizou uma grande rede de apoiadores no WhatsApp. O grupo chamado “Exército de Lula” reuniu 10,9 milhões de pessoas e foi usado para impulsionar a candidatura petista e reagir à atuação digital do bolsonarismo, que havia dominado o espaço nas eleições recentes.

Clima de tensão e judicialização

A votação do segundo turno ocorreu em meio a acusações de irregularidades na oferta de transporte público em cidades como São Paulo e Salvador. Por causa disso, o horário de votação foi prorrogado por duas horas por decisão monocrática de Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal.

A medida abriu espaço para que a campanha de Flávio Bolsonaro avalie judicializar a eleição e pedir o cancelamento do segundo turno. A disputa, portanto, terminou cercada por controvérsias que podem seguir no campo jurídico nos próximos dias.

Novo mandato e desafios no Congresso

Além da vitória nas urnas, Lula conseguiu pautar temas relevantes da campanha, como o fim da escala 6x1, e explorar o retorno mais agressivo do bolsonarismo. O presidente também associou o adversário a ameaças sobre benefícios sociais, como o Bolsa Família, o que pode ter influenciado o voto nas regiões mais pobres do país.

Agora, Lula inicia seu quarto mandato no Palácio do Planalto diante de um cenário mais adverso. O Congresso saiu ainda mais radicalizado e hostil, com o bolsonarismo ganhando força e enfraquecendo a direita tradicional, o que deve tornar a governabilidade uma das maiores dificuldades do novo governo.