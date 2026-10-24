Pesquisas mostram Flávio Bolsonaro e Lula empatados tecnicamente

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Publicado em 24/10/2026 às 20:23

Alterado em 24/10/2026 às 21:14

Os candidatos à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados no segundo turno, revelam as mais recentes pesquisas do Datafolha e da Quaest divulgadas neste sábado (24), véspera do pleito.

Ambas apontam Flávio com 51% das intenções de votos válidos e Lula com 49%, sendo a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento do Datafolha, brancos e nulos são 3% e os indecisos 2%, enquanto na Quaest são, respectivamente, 8% e 1%.

O Datafolha ouviu 4.050 eleitores entre ontem e hoje.

Já a pesquisa Quaest, encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo, ouviu 3.702 eleitores na mesma data.

As duas estimativas têm nível de confiança de 95%.

O segundo turno entre Lula e Flávio ocorrerá neste domingo (25), das 8h às 17h (horário de Brasília).