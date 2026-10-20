Flavio Bolsonaro apaga das redes sociais postagens nas quais chamava o Bolsa Família de 'bolsa farelo'

Flávio Bolsonaro excluiu publicações antigas em que criticava o Bolsa Família e chamava o benefício social de “bolsa-farelo”. Os registros também incluíam ataques ao programa Renda Melhor, criado pelo governo do Rio de Janeiro para reforçar a renda de famílias já atendidas pelo Bolsa Família.

Entre as mensagens removidas, o senador dizia que o PT “perpetua a pobreza” com o programa e afirmava que beneficiários ficavam presos à dependência do auxílio. As publicações foram feitas entre 2011 e 2014 e estavam disponíveis em links que agora não funcionam mais.

Como a exclusão foi identificada

A remoção só pôde ser confirmada porque o Estadão havia feito, em junho, o download de todas as postagens de Flávio Bolsonaro no X. A planilha preservada continha texto, data, horário e links originais, permitindo comparar o histórico com o conteúdo atualmente disponível na plataforma.

Esse material já tinha servido de base para uma reportagem anterior sobre a mudança de posição do senador em relação ao Bolsa Família. Na ocasião, quando questionado, Flávio negou ter alterado seu discurso. Agora, a campanha voltou a ser procurada para explicar por que as publicações desapareceram, mas não respondeu até a publicação do texto.

O novo discurso da campanha

Na segunda-feira, a coordenadora econômica da campanha, Daniella Marques, disse à CBN Bahia que um eventual governo Flávio Bolsonaro pretende criar uma regra de transição de dois anos para beneficiários do Bolsa Família. Segundo ela, a ideia é permitir que as pessoas busquem emprego formal ou abram um negócio sem perder imediatamente o benefício.

Após a entrevista, perfis ligados ao PT e a apoiadores do presidente Lula passaram a dizer que o senador queria desligar beneficiários do programa após esse prazo. Diante da repercussão, Daniella gravou um vídeo afirmando que houve distorção da fala, enquanto Flávio acusou a esquerda de espalhar mentira. (com informações da Agência Estado)