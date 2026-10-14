Lula prepara cartas para católicos e evangélicos

Textos devem ser divulgados nesta semana como parte da estratégia de diálogo na reta final da campanha

Publicado em 14/10/2026 às 08:50

Alterado em 14/10/2026 às 08:50

O presidente Lula lançou o Prospera EI, nessa terça-feira, no Palácio do Planalto Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar, nesta semana, cartas direcionadas a católicos e evangélicos. A iniciativa faz parte dos movimentos da reta final da campanha e busca reforçar a interlocução com setores religiosos.

Estratégia foi articulada por movimentos sociais

A ideia partiu de movimentos sociais, que propuseram a elaboração dos textos como forma de aproximar o presidente desses grupos. O conteúdo foi preparado e submetido ao aval de Lula antes da divulgação oficial, informa o presidente do PT, Edinho Silva.

Silva diz que, desta vez, não deve haver um grande evento para apresentar as cartas, como ocorreu em 2022, quando Lula fez uma comunicação voltada aos evangélicos.

Objetivo é ampliar o diálogo na campanha

Edinho destaca que a proposta é “trabalhar o diálogo” com católicos e evangélicos. A ação ocorre em meio à disputa eleitoral e integra o esforço da campanha para fortalecer pontes com públicos considerados estratégicos.

Embora o texto final ainda não tenha sido divulgado, aliados de Lula tratam as cartas como mais uma tentativa de consolidar apoio entre eleitores religiosos na fase decisiva da corrida eleitoral. (com informações da Agência Estado)