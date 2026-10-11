'Coincidência', diz PL sobre propaganda de Flávio Bolsonaro copiada de Mussolini

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Publicado em 11/10/2026 às 13:42

Alterado em 11/10/2026 às 13:42

O Partido Liberal (PL) publicou, na quinta-feira (8), em seu canal oficial no WhatsApp, uma imagem de Flávio Bolsonaro com composição visual idêntica à propaganda fascista de Benito Mussolini usada em 1934 na Itália. A montagem mostrava o rosto do candidato à presidência em preto e branco, cercado pela frase “Tropa do Flávio” repetida em bloco, e foi rapidamente identificada nas redes sociais como referência à fachada do Palazzo Braschi, sede da Federação Fascista em Roma. Após a repercussão, a imagem foi removida e o partido pediu desculpas pelo que chamou de “coincidência”.

A imagem e a repercussão imediata

O canal oficial do PL no WhatsApp, com 22 mil participantes, publicou na quinta-feira (8) uma imagem de Flávio Bolsonaro em preto e branco com os dizeres “Tropa do Flávio” repetidos ao fundo, em formato de bloco. A peça era um convite para que apoiadores ingressassem em um novo grupo de WhatsApp dedicado à campanha do candidato, o “A Tropa do Flávio”, que já contava com mais de 250 mil integrantes.

A semelhança com a propaganda fascista foi identificada rapidamente. Nas redes sociais, usuários passaram a comparar a montagem com a fachada do Palazzo Braschi, em Roma, fotografada em 1934, quando o edifício exibia o rosto de Mussolini cercado pela repetição da palavra italiana “Sì”. A repercussão negativa foi imediata. Os administradores do canal removeram a imagem, mas capturas de tela já circulavam e garantiram o registro da publicação.

A resposta do PL

Diante da pressão, o Partido Liberal emitiu nota atribuindo a autoria do material ao Partido Liberal Jovem (PLJ). A ala jovem da legenda afirmou que “fez uma publicação inspirada em peças gráficas da antiguidade” e negou qualquer intenção de fazer alusão à propaganda de Mussolini. O partido informou que o conteúdo já havia sido retirado do ar e acrescentou que “pede desculpas pelo equívoco e por qualquer interpretação decorrente dessa coincidência”.

A justificativa de “antiguidade” e “coincidência” não explica a correspondência visual precisa entre a montagem e um dos registros mais conhecidos da propaganda fascista italiana, amplamente documentado e reproduzido em materiais históricos.

A comparação com a propaganda fascista

A referência visual é concreta e historicamente localizada. Em março de 1934, a fachada do Palazzo Braschi, sede da Federação Fascista em Roma, foi coberta por uma instalação de grandes dimensões com o rosto de Benito Mussolini cercado pela repetição da palavra “Sì” (sim). A peça foi produzida para um plebiscito realizado sob o regime fascista, em um sistema sem competição eleitoral efetiva: os italianos eram convocados a aprovar ou rejeitar uma lista única de candidatos previamente selecionados pelo regime, em contexto de repressão política. A imagem tornou-se um dos registros mais conhecidos da propaganda da ditadura italiana.



