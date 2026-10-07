Criança com arma, chicotada e machismo: Boulos expõe primeiros atos de Flávio e apoiadores após 1° turno

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Publicado em 07/10/2026 às 09:08

Alterado em 07/10/2026 às 09:08

Logo após o resultado do primeiro turno das eleições neste domingo (4), o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e seus apoiadores já deram uma prévia de como serão seus mandatos: vídeo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro mandando a esposa “segurar a onda”, criança segurando uma arma no meio de uma multidão e uma deputada de extrema direita comemorando sua eleição com chicote pelas ruas.

Na publicação feita por Boulos, o ministro da Secretaria Geral da Presidência reúne alguns vídeos dessas cenas. No primeiro, Flávio Bolsonaro aparece mandando sua esposa “segurar a onda” enquanto ela tenta falar com ele durante coletiva de imprensa.

Já o segundo vídeo mostra uma criança segurando uma arma em uma suposta comemoração de eleitores de Flávio após o primeiro turno. Segundo relatos de internautas que compartilharam as imagens, a gravação teria sido feita em Parnamirim, na Grande Natal. O vídeo, de pouco mais de 30 segundos, mostra uma criança em cima de um carro cercado por dezenas de pessoas. Grande parte do grupo veste verde e amarelo, e algumas pessoas aparecem com camisas associadas à seleção brasileira.







O jornal Estado de S. Paulo verificou o vídeo de uma criança comemorando a vitória de Flavio Bolsonaro no primeiro turno das eleições, e assegura que é verdadeiro Foto: reprodução





Já o terceiro vídeo mostra a deputada federal Júlia Zanatta (PL) comemorando sua eleição como a deputada mais votada de Santa Catarina com um chicote na mão. De extrema direita, Zanatta reúne algumas acusações de nazismo por utilizar uma coroa de flores na cabeça, que se assemelha a um acessório utilizado por mulheres para apoiar o regime na Alemanha nazista.

Diante desses episódios, Boulos questiona o eleitorado:”É isso que você quer para o Brasil?“.

É isso que você quer para o Brasil? https://t.co/XmCONeCq7y — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 6, 2026







