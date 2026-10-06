Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma, é eleito deputado federal por Minas Gerais

Publicado em 06/10/2026 às 15:34

Alterado em 06/10/2026 às 15:34

Sobrinho-neto de Dilma Rousseff, o recém-eleito deputado federal por Minas Gerais, Pedro Rousseff, de apenas 26 anos, teve 118.567 votos no estado e conquistou a cadeira pelo quociente partidário da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Petista, administrador e vereador de Belo Horizonte desde 2025, Pedro chega ao Congresso em sua primeira disputa por um cargo federal, mas com um histórico de rápida ascensão política. Ele estreou nas urnas em 2024, quando foi eleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte com 17.595 votos, a maior votação de um candidato do PT para vereador na história do partido em Minas Gerais, segundo a Câmara.

Além do vínculo familiar com a ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro também tem histórico no Conselho Municipal de Juventude, órgão colegiado e consultivo que monitora e propõe diretrizes para políticas voltadas a jovens de 15 a 29 anos.

No mandato de vereador, concentrou sua atuação em temas como direito à moradia, políticas para a juventude, combate à desinformação, periferias, assistência social, democracia e oposição ao avanço da extrema direita.

Nascido e criado na capital mineira, ele se formou em Administração pelo Ibmec e teve contato com a política por meio da organização do PT em Minas Gerais.

Em 2025, já como vereador, trabalhou pela criação de um Plano Municipal de Juventude, que previa uma política de passe livre e a instalação de centros de referência regionais para jovens periféricos.

Pedro disputou sua primeira eleição em 2024, aos 24 anos, quando se candidatou a vereador de Belo Horizonte pelo PT e recebeu 17.595 votos. À época, foi o sexto candidato mais votado para a Câmara Municipal.

Durante a campanha, enfatizou pautas relacionadas à periferia, à cultura e ao lazer, além de emprego e melhoria dos serviços públicos.

A principal plataforma é o combate à extrema direita, mas o direito à moradia também ganhou espaço significativo durante seu mandato municipal. Em 2025, ele solicitou uma audiência pública para discutir a situação da Ocupação Vila Chaves, no Conjunto Califórnia II, onde quase 200 famílias temiam perder suas moradias em razão da situação fundiária irregular do terreno.

Como relator do PL 262/2025 na Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, Pedro apresentou parecer pela rejeição do projeto, que pretendia estabelecer multas e sanções administrativas para pessoas que ocupassem imóveis públicos ou privados em Belo Horizonte.

Já em 2025, ele foi relator do PL 356/2025, que reconheceu como de relevante interesse cultural, social e econômico os comércios e food trucks da Praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas de Minas Gerais, na região Centro-Sul da capital.

Uma das propostas que mais projetou Pedro para além do debate estritamente municipal foi o PL 163/2025, que institui o chamado “Ensino Anti-Fake News” no contraturno das escolas municipais de Belo Horizonte. O projeto propunha a alfabetização midiática dos estudantes, com o objetivo de desenvolver a capacidade de identificar conteúdos desinformativos e notícias falsas.

O projeto passou pelas comissões da Câmara Municipal e chegou a entrar na pauta do Plenário em 2026.

Outra frente de atuação foi o combate aos impactos dos jogos de azar e das apostas, com o PL 332/2025, de autoria de Pedro, que criou a proposta de uma Política Municipal de Atenção à Saúde Mental de Pessoas com Transtornos Associados à Dependência em Jogos de Azar, com atenção especial aos jogos eletrônicos.

A proposta foi aprovada definitivamente pela Câmara Municipal em novembro de 2025, com 39 votos favoráveis.

A ascensão política de Pedro também ocorreu em paralelo à consolidação de Nikolas Ferreira (PL) como liderança jovem da direita mineira. Pedro, que se apresenta como um adversário da extrema direita, protagonizou diversos embates contra o bolsonarista, inclusive em vídeos nos quais questionava a atuação política e o envio de emendas parlamentares do adversário, pelos quais foi alvo de processos.