Lula define ofensiva no Nordeste para o segundo turno

O presidente Lula, em reunião com aliados realizada nessa segunda-feira (5), definiu dois objetivos centrais para a disputa do segundo turno: ampliar a votação no Nordeste e reduzir a abstenção.

Segundo José Guimarães, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, governadores eleitos no primeiro turno, especialmente os aliados de Lula na região, reafirmaram compromisso com a mobilização política. A avaliação do governo é que o desempenho nordestino seguirá sendo decisivo na tentativa de reverter a diferença apertada no resultado nacional.

Nordeste e abstenção no centro da disputa

No primeiro turno, Lula obteve 21.494.584 votos no Nordeste, o que representa 63,77% dos votos válidos. Apesar da liderança folgada na região, o resultado ficou abaixo do alcançado em 2022, com perda de quase 300 mil votos.

Guimarães também destacou a abstenção elevada deste ano, de 33.469.244 eleitores, ou 21,08% dos aptos a votar. Em 2022, esse número foi menor, o que reforça a aposta do governo em ampliar a presença do eleitorado nas urnas no segundo turno.

Debate, Congresso e articulação política

De acordo com o ministro, Lula indicou que deve participar do debate promovido pela TV Band, marcado para o domingo, 11. A presença no confronto é tratada pelo governo como uma oportunidade para fortalecer a campanha e tentar consolidar apoios fora da base tradicional.

Guimarães também telefonou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar da PEC que discute o fim da escala 6x1. Para governistas, a aprovação da proposta é vista como uma peça importante na estratégia política do segundo turno.

Resultado apertado e disputa política

No cenário nacional, Lula terminou o primeiro turno com 53.879.538 votos, equivalentes a 45,16% dos votos válidos, atrás de Flávio Bolsonaro, que somou 56.104.503 votos e 47,03% dos válidos. O petista também registrou menos votos do que no primeiro turno de 2022, o que aumenta a pressão sobre a campanha para buscar reação rápida.

Questionado sobre o resultado da eleição para governador do Ceará, Guimarães afirmou que o embate foi difícil, mas celebrou a vitória sobre Ciro Gomes como um momento “muito gostoso”, em mais um sinal da disputa intensa que marca o ambiente político após o primeiro turno. (com informações da Agência Estado)