À sombra de ligações com Vorcaro, o ex-banqueiro preso, o mineiro Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado

Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP) foram os dois candidatos mais votados para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Ambos ultrapassaram a marca de 3 milhões de votos, em um resultado que os colocou no topo da disputa e chamou atenção pelo desempenho expressivo em Minas Gerais e São Paulo.

Em Minas, Nikolas recebeu 3.119.318 votos, o equivalente a 24,7% dos eleitores que foram às urnas no estado. Já em São Paulo, Lucas Pavanato somou 3.038.438 votos, alcançando 11,5% do total de votantes paulistas e confirmando sua rápida ascensão na política eleitoral.

Trajetórias

Natural de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira tem 30 anos e começou sua carreira eleitoral em 2020, quando foi eleito vereador da capital mineira pelo PRTB. Em 2022, já pelo PL, conquistou sua primeira vaga na Câmara Federal com 1.492.047 votos e, no mandato, ocupou funções de destaque, como vice-líder da oposição e presidente da Comissão de Educação.

Lucas Pavanato nasceu em Sorocaba, tem 28 anos, e disputou sua primeira eleição em 2022, quando tentou uma vaga de deputado estadual e ficou na suplência na Alesp. Em 2024, foi eleito vereador de São Paulo pelo PL com 161 mil votos, antes de chegar à votação expressiva que o colocou entre os nomes mais fortes do pleito.

Erika Hilton e outros nomes de destaque

Erika Hilton ficou na sequência entre os maiores votados, com 1.596.472 votos em São Paulo, o que representa 5,9% dos eleitores do estado. Deputada federal desde 2022, ela já havia sido vereadora da capital paulista e, na Câmara, atuou em pautas ligadas aos direitos humanos, minorias e igualdade racial.

Também apareceram entre os mais votados André Fernandes (PL-CE), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Julia Zanatta (PL-SC), Ana Elisa (PT-MG), Kim Kataguiri (Missão-SP), Tabata Amaral (PSB-SP) e Jeffrey Chiquini (Novo-PR), em um ranking que reuniu nomes de diferentes partidos e regiões do país. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)