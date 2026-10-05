Apuração do primeiro turno sofre atraso após problema no sistema do TSE

Tribunal informou que a equipe de tecnologia acionou um protocolo de segurança depois de detectar fluxo de dados acima do normal

Publicado em 05/10/2026 às 09:35

Alterado em 05/10/2026 às 09:36

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, confirmou neste domingo (4) que houve atraso na totalização dos votos do primeiro turno das eleições. Segundo o ministro, a demora de cerca de uma hora na divulgação dos dados foi provocada por um congestionamento no sistema de dados da Corte.

Por volta das 19h, a totalização nacional dos votos para presidente da República ficou travada no patamar de 64%. A contagem só voltou a avançar por volta das 20h, quando o índice passou para 84%, gerando preocupação entre eleitores e observadores do processo eleitoral.

Congestionamento de dados travou a apuração

Ao explicar o problema, o presidente do TSE afirmou que se tratou de um fluxo de informações superior ao normal. Segundo ele, esse volume acabou causando o atraso na atualização dos números, algo que, de acordo com o ministro, pode ocorrer em sistemas complexos e com grande demanda de processamento.

O ministro também destacou que, assim que a equipe de tecnologia da informação detectou a instabilidade, um protocolo foi acionado para garantir a segurança do sistema. A Corte ainda não sabe se a falha teve origem em outro problema além do congestionamento identificado inicialmente.

Equipe técnica acionou protocolo de segurança

De acordo com Kassio Nunes Marques, o TSE tratou o episódio como uma intercorrência técnica. Ele disse que, apesar do atraso, a prioridade foi preservar a integridade da operação e manter o funcionamento do sistema dentro dos padrões de segurança.

O tribunal informou que continuará avaliando o caso para entender se houve algum fator adicional por trás da instabilidade. Enquanto isso, a totalização seguiu após a normalização parcial do sistema, com a divulgação dos resultados retomando o ritmo esperado.