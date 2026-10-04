Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo no primeiro turno

O candidato do Republicanos venceu com ampla vantagem e teve mais de 13 milhões de votos válidos, segundo o TSE

Publicado em 04/10/2026 às 21:29

Alterado em 04/10/2026 às 21:29

Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4) com 62,8% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado garantiu a vitória ainda no primeiro turno, com ampla vantagem sobre os demais concorrentes.

Até 19h42, 90,02% das urnas já haviam sido totalizadas no estado. Fernando Haddad, do PT, apareceu em segundo lugar, com 36,22% dos votos válidos, sem conseguir alcançar a liderança na disputa.

Como a eleição foi definida

A eleição para governador é decidida no primeiro turno quando uma candidatura ultrapassa metade dos votos válidos. Foi o que aconteceu em São Paulo, onde Tarcísio atingiu 13.057.319 votos, número suficiente para encerrar a disputa sem necessidade de segundo turno.

A votação para governador ocorreu ao mesmo tempo que as eleições para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital, dentro do calendário eleitoral nacional. O cenário em São Paulo acompanhou a apuração em todo o país, com atualização gradual dos dados pelo TSE.

Quem é Tarcísio de Freitas

Servidor público de carreira, Tarcísio é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Antes de chegar ao governo paulista, participou de missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti.

Na administração pública, atuou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e também ministro da Infraestrutura. Sua trajetória fortaleceu sua projeção nacional e marcou sua passagem pela política executiva federal antes da reeleição em São Paulo.