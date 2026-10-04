Flavio Bolsonaro e Lula vão disputar o 2º turno em 25 de outubro

A disputa entre os dois mais votados segue para uma nova rodada, que definirá o vencedor da eleição

Publicado em 04/10/2026 às 21:16

Alterado em 04/10/2026 às 21:20

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem na disputa pela Presidência da República após o resultado do primeiro turno. Os dois receberam as maiores votações, mas nenhum deles superou a marca necessária para vencer a eleição já na primeira etapa.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração foi concluída com Flávio na dianteira, somando 44,85% dos votos válidos, o equivalente a 55.499.853 votos. Lula ficou logo atrás, com 44,7% e o mesmo total informado no conteúdo original.

Como funciona a regra eleitoral

A eleição para presidente só é decidida em primeiro turno quando um candidato obtém mais da metade dos votos válidos. Quando isso não acontece, a disputa é levada para uma segunda rodada entre os mais votados, conforme prevê a legislação eleitoral brasileira.

No momento da divulgação dos dados, às 21h01, 98,2% das urnas já haviam sido totalizadas. O resultado consolidou a necessidade de nova votação para definir quem assumirá a Presidência da República.

Próxima votação

O segundo turno está marcado para 25 de outubro. Até lá, a campanha deve ser retomada com foco na busca pelos eleitores que não votaram nos dois nomes mais bem colocados no primeiro turno, já que o embate final será decisivo para o resultado da eleição.