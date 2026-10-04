Eleição presidencial tem cenário apertado e forte impacto geopolítico

O pleito opõe projetos distintos e pode influenciar a política externa, a economia e as alianças do país com os Estados Unidos

Publicado em 04/10/2026 às 07:05

Alterado em 04/10/2026 às 08:31

A eleição presidencial chega à reta final com Lula e Flávio Bolsonaro em uma disputa considerada acirrada por pesquisas e analistas. O confronto entre os dois candidatos foi marcado por ataques diretos, acusações pessoais, guerra de narrativas e forte polarização política, com temas como democracia, corrupção, soberania e segurança pública no centro do debate.

Nos atos de encerramento, Lula apresentou a disputa como uma escolha entre projetos antagônicos e pediu mobilização de eleitores mais velhos e de seus apoiadores. Flávio, por sua vez, defendeu um voto de protesto contra a corrupção (sendo ele investigado por corrupção pela Polícia Federal) e em favor da liberdade econômica, reforçando o discurso de enfrentamento ao crime e à influência do STF sobre o processo político.







Flavio Bolsonaro com eleitores no Rio de Janeiro Foto: Ansa

Impacto geopolítico e atenção internacional

Além da definição do novo presidente, o resultado do pleito vai influenciar o papel do Brasil no cenário internacional e suas relações com o governo de Donald Trump. Lula mantém a defesa do multilateralismo e da autonomia nacional, enquanto Flávio sinaliza alinhamento a iniciativas militares promovidas por Washington na região.

A eleição também atrai atenção externa pela importância econômica e estratégica do país. O Brasil é a 11ª maior economia do mundo, concentra recursos naturais relevantes e tem peso regional decisivo, o que amplia o interesse de governos e observadores estrangeiros sobre o desfecho nas urnas.

Segurança eleitoral e papel do TSE

Às vésperas da votação, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou não haver ameaça concreta de interferência estrangeira ou atuação do crime organizado capaz de comprometer o primeiro turno. O tribunal destacou que seus órgãos de inteligência não identificaram riscos relevantes e que conteúdos criados para tumultuar o pleito não devem ser tratados como verdadeiros.

O esquema de segurança inclui acompanhamento de partidos, monitoramento climático em tempo real, presença de cerca de mil jornalistas credenciados e acordos com plataformas digitais para combater a desinformação. A votação ocorre das 8h às 17h, com expectativa de apuração rápida após o fechamento das urnas.

Regiões decisivas e possibilidade de segundo turno

O cenário regional continua determinante para o resultado. Lula mantém vantagem histórica no Nordeste, enquanto Flávio tende a ter força no Sul e no Centro-Oeste. O Sudeste, especialmente Minas Gerais, aparece novamente como o principal fiel da balança e pode definir o rumo da eleição.

Com a polarização elevada, a avaliação predominante é de que nenhum dos candidatos deve ultrapassar 50% dos votos válidos já no primeiro turno. Se isso se confirmar, a decisão ficará para o segundo turno, em um processo acompanhado de perto por eleitores, autoridades e observadores internacionais.





Rio monta megaoperação de segurança para o 1º turno

O governo do Rio de Janeiro montou um quartel-general no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, para monitorar e coordenar as ações de segurança durante o primeiro turno das eleições. O esquema começou na manhã desse sábado e seguirá até a noite deste domingo (4), com atuação integrada de diferentes forças e órgãos públicos.

A estrutura foi preparada para acompanhar a votação em tempo real e apoiar respostas rápidas a qualquer ocorrência que possa afetar a rotina eleitoral. A central concentra informações e decisões estratégicas ao longo de todo o período da operação.

Mais de 50 mil câmeras em uso

A operação conta com mais de 50 mil câmeras espalhadas pelo estado, incluindo 33.900 do Sistema 190 Integrado, 15.300 câmeras corporais acopladas aos uniformes de policiais militares e 1.544 instaladas em viaturas da Polícia Militar. Parte desses equipamentos tem reconhecimento facial e leitura de placas, com transmissão das imagens diretamente para a central.

Segundo o governo estadual, o objetivo é ampliar a capacidade de observação e facilitar o acompanhamento de deslocamentos e incidentes em áreas estratégicas. O monitoramento em tempo real deve ajudar a orientar ações de campo e decisões imediatas.

Integração com TRE e forças federais

O Gabinete de Gestão de Crise do CICC reúne representantes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Gabinete de Segurança Institucional, além do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Correios e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Também participam a cúpula da PM e oficiais dos comandos de policiamento da região metropolitana.

As ações serão coordenadas em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral. Em cada uma das 165 zonas eleitorais do estado, sendo 49 na capital e 116 nos demais municípios, haverá um oficial da Polícia Militar ao lado do juiz eleitoral responsável.

Comunicação direta nas zonas eleitorais

De acordo com o governo estadual, o contato permanente entre oficiais e juízes permitirá informar antecipadamente o comando da segurança sobre qualquer situação que possa interferir na votação. A medida também deve agilizar o acionamento das unidades operacionais quando houver necessidade de reforço ou resposta imediata.

A expectativa é reduzir o tempo de reação e garantir maior coordenação entre segurança pública e Justiça Eleitoral ao longo de todo o processo de votação. A operação permanece ativa até o encerramento do primeiro turno. (reportagem ampliada com informações de agências de notícias)