Paes mantém liderança na reta final da disputa pelo governo do Rio

Datafolha mostra vantagem do ex-prefeito, avanço de Ruas e cenário judicial que pode influenciar o resultado

Publicado em 01/10/2026 às 18:33

Alterado em 01/10/2026 às 18:38

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra Eduardo Paes com 47% das intenções de votos válidos para o governo do Rio de Janeiro. Douglas Ruas vem em seguida, com 35%, o que reduz a distância entre os dois principais nomes da disputa para 12 pontos percentuais.

O levantamento considera apenas os votos válidos, sem incluir brancos, nulos e indecisos, na mesma lógica usada pela Justiça Eleitoral para definir o resultado oficial. Nesse cenário, vence ainda no primeiro turno quem superar 50% dos votos válidos.

Garotinho aparece em terceiro e depende de decisão judicial

Anthony Garotinho surge com 8% dos votos válidos e continua com a candidatura sub judice após indeferimento no TRE. O recurso ainda será analisado pelo TSE, e o TRE-RJ informou que os votos dados a ele serão computados no cálculo dos percentuais, mas a validade depende da reversão da decisão.

Se o registro for confirmado, o ex-governador poderá participar da campanha do segundo turno caso tenha votos suficientes. Nos demais candidatos, Willian Siri tem 3%, enquanto Cyro Garcia e Juliete Pantoja registram 2% cada. André Marinho, João Jacques Busnello e Luan Monteiro aparecem com 1%.

Votos totais, espontânea e nível de convicção

Nos votos totais, Paes soma 42% e Ruas 31%, enquanto Garotinho aparece com 7%. Os indecisos são 4% e outros 8% afirmam que pretendem votar em branco ou anular. A leitura histórica mostra estabilidade para Paes e crescimento gradual de Ruas ao longo da campanha.

Na pesquisa espontânea, Paes repete 29% e Ruas chega a 19%, ambos dentro de uma trajetória de consolidação nas últimas semanas. O Datafolha também aponta que 73% dos entrevistados estão totalmente decididos sobre o voto, com maior convicção entre os eleitores de Ruas.

Cenário sem Garotinho e simulação de segundo turno

No cenário testado sem Garotinho, Paes aparece com 48% dos votos válidos e Ruas com 38%, em uma diferença menor do que há uma semana. A rejeição também foi medida: Garotinho lidera com 40%, seguido por Ruas com 29% e Paes com 26%.

Na simulação de segundo turno, Paes venceria Ruas por 52% a 38%, com estabilidade em relação ao levantamento anterior. A pesquisa ainda avaliou a gestão do governador interino Ricardo Couto, aprovada por 48% dos eleitores e desaprovada por 32%. (reportagem ampliada com informações da Folhapress)