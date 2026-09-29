'Segredos de Flavio' Bolsonaro leva as expressões 'Deus, Pátria e orgia' e 'Bolsoruba' ao topo da lista dos assuntos mais comentados no mundo, nesta terça, no 'X'

Material obtido por reportagem aponta conversas, fotos e uma disputa pessoal que veio à tona após o rompimento com um ex-sócio

Publicado em 29/09/2026 às 19:39

Alterado em 29/09/2026 às 19:49

Mensagens e fotos divulgadas nesta terça-feira (29) indicam que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria participado de festas privadas com garotas de programa. O material foi obtido pelo jornalista Rodrigo Rangel, do site PlatôBR, a partir de registros mantidos por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo do senador.

Segundo a reportagem intitulada 'Segredos de Flávio', Santini e Flávio mantiveram uma relação próxima por anos e chegaram a ser sócios na Bolsotini Chocolates e Café, empresa que operava uma franquia da Kopenhagen no Rio de Janeiro. Nesse período, Santini teria organizado encontros com prostitutas para o senador e outros amigos.

Festas combinadas por WhatsApp

Os registros citados pela reportagem incluem conversas trocadas por WhatsApp entre Santini e uma mulher que agenciava garotas de programa no Rio de Janeiro. Em uma das mensagens, ele menciona uma nova festa semelhante a um encontro anterior realizado no Grand Hyatt, hotel de luxo na Barra da Tijuca.

Nas mensagens, Santini pede uma festa “igual à do Grand Hyatt”, cita “meu filho + João Pedro” e pergunta se seria possível providenciar as mulheres. A agenciadora pergunta sobre quantidade e data, e ele reforça a necessidade de sigilo, especialmente por causa do calendário eleitoral.

A publicação afirma ainda que há fotografias dos encontros, com imagens feitas no Grand Hyatt no início de 2022 e em outros locais, inclusive em Brasília.

Rompimento e disputa financeira

Anos depois, a relação entre Flávio e Santini teria entrado em crise por divergências financeiras ligadas à antiga sociedade. De acordo com o PlatôBR, Santini chegou a cobrar R$ 1,4 milhão do senador.

Foi nesse contexto que o ex-sócio teria procurado Fernanda Bolsonaro e relatado a participação do marido nas festas com garotas de programa. Após descobrir o contato, Flávio enviou uma mensagem a Santini dizendo estar arrependido e afirmando ter feito “escolhas erradas”.

Apelo à família e reação de Santini

Na mensagem, o senador também recorre à religião e à defesa da família para pedir que Santini se afaste de Fernanda. Ele afirma que não quer que a relação entre os dois continue e pede que o antigo amigo siga a própria vida longe da família Bolsonaro.

Santini respondeu questionando se Flávio tinha noção do que havia escrito e se a mensagem havia sido enviada à pessoa certa. A troca de mensagens encerra um episódio que combina exposição pessoal, briga financeira e desgaste político.

Contexto político e novas negativas

As revelações surgem meses depois de Flávio Bolsonaro negar participação em outras festas. Em julho, Michelle Bolsonaro compartilhou uma publicação sobre eventos atribuídos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com supostas mulheres nuas e homens ligados à defesa da família.

Na ocasião, Flávio disse que Michelle estava “completamente desinformada”, negou ter participado dos encontros e afirmou que sua relação com Vorcaro estava ligada a um projeto de filme sobre Jair Bolsonaro. Atualmente, apesar do rompimento, Santini voltou a apoiar o senador e declara nas redes sociais apoio à sua candidatura à Presidência.