Governo derruba 506 sites de apostas suspeitas

Uma força-tarefa do governo federal derrubou 506 sites com indícios de oferta irregular de apostas online depois da edição da medida provisória que proibiu as bets no Brasil. A ação foi conduzida em conjunto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Fazenda, com foco em impedir a continuidade da oferta sem autorização no ambiente digital.

Além da remoção dos endereços suspeitos, a operação também reforçou o monitoramento para evitar que novos sites sejam criados e usados para alcançar o público brasileiro. Segundo o ministério, a estratégia busca bloquear diferentes caminhos de divulgação, incluindo domínios alternativos, aplicativos e outros recursos usados para driblar a fiscalização.

Publicidade irregular segue em grandes plataformas

Um relatório do Laboratório de Operações Cibernéticas identificou que anúncios de bets continuavam circulando em plataformas da Meta, do Google e no TikTok. Em alguns casos, a propaganda chamava novos cadastros com promessas de bônus e incentivos, como convites com ganhos em dinheiro e ofertas de crédito gratuito para apostas.

No Google, foram encontrados 1,9 mil anúncios relacionados a bets. O ministério informou que não foi possível separar, nesse conjunto, quais peças eram novas e quais já estavam ativas antes da proibição. O Ciberlab disse que seguirá acompanhando as plataformas para verificar o cumprimento da legislação e pediu medidas das big techs para identificar páginas com identidade dissimulada e links mascarados.

Telegram concentra canais com milhares de usuários

A força-tarefa também identificou 43 canais e grupos ativos no Telegram com propaganda e divulgação de apostas e jogos de cassino online, somando 212,6 mil membros. As contas foram encaminhadas aos órgãos competentes para análise técnica e administrativa, com adoção das medidas cabíveis.

Entre as promessas usadas para atrair usuários estavam estimativas de lucro mensal de 260%, oferta de robôs para apostas e alegações de taxas de acerto de até 99,8%. Para o governo, a preocupação é que a retirada formal das bets seja contornada pela migração dessas atividades para redes sociais, grupos fechados, aplicativos e plataformas hospedadas fora do país.

Novos sites irregulares continuam surgindo

Mesmo após a publicação da medida provisória, um levantamento do site Bet Legal apontou o surgimento de 440 novos sites de apostas online sem registro no Brasil. A plataforma, mantida pela empresa de cibersegurança Iron Security, começou a medir esse mercado irregular em setembro e detectou os primeiros sites antes mesmo da publicação da MP.

Os dados reforçam a dificuldade de conter a expansão do setor ilegal no ambiente digital. A atuação integrada do governo pretende reduzir a circulação de anúncios, derrubar páginas suspeitas e dificultar a migração das apostas para novos canais de divulgação. (com informações da Agência Brasil)