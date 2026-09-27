Conheça os candidatos ao governo do Rio de Janeiro

Bruno de Freitas Moura - Nove candidatos concorrem ao governo do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. O estado tem 12,857 milhões de eleitores aptos a votar, o terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

Entre os eleitores fluminenses, 54% são mulheres e 46% homens. No recorte de cor e raça declarado à Justiça Eleitoral, 41,54% se identificam como pardos, 39,76% como brancos e 18,19% como pretos. Amarelos e indígenas somam cerca de 0,5%.

Como será a votação

O primeiro turno acontece em 4 de outubro, com votação para deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. Nos casos de governador e presidente, as respectivas chapas incluem os candidatos a vice. Para o Senado, cada chapa tem um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para 25 de outubro e pode ocorrer nas disputas para governador e presidente. A nova rodada será realizada se nenhum dos candidatos alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, sem contar brancos e nulos.

Conheça os candidatos

A relação de postulantes ao governo do Rio está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna. Entre os nomes confirmados estão André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri. (com Agência Brasil)