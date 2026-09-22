Em Minas, nova pesquisa mostra o petista Patrus Ananias empatado com Cleitinho no 2º turno

Levantamento mostra disputa equilibrada entre os dois nomes e amplia a atenção sobre o cenário eleitoral mineiro

Publicado em 22/09/2026 às 07:05

Alterado em 22/09/2026 às 08:27

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21) mostra um cenário de forte equilíbrio entre Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT) em um eventual segundo turno para o governo de Minas Gerais. No confronto direto, o senador aparece com 43% das intenções de voto, contra 42% do petista, diferença de apenas um ponto percentual dentro da margem de erro de dois pontos.

Entre os entrevistados, 9% afirmaram que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam responder. Quando são considerados apenas os votos válidos, Cleitinho vai a 51% e Patrus chega a 49%, reforçando o empate técnico e a disputa apertada entre os dois nomes.

Pesquisa Quaest, divulgada também nessa segunda-feira (21), mostra crescimento do presidente Lula no Sudeste. Segundo o levantamento, o presidente cresceu de 31% a 36% entre os dias 14 e 21 de setembro.

Vantagem de Cleitinho no primeiro turno

Apesar do equilíbrio no cenário de segundo turno, o quadro muda no primeiro turno. Cleitinho lidera com 35% das intenções de voto, abrindo 16 pontos de vantagem sobre Patrus Ananias, que registra 19%. Alexandre Kalil (PDT) e o atual governador Mateus Simões (PSD) aparecem empatados com 10% cada, mostrando uma disputa pulverizada entre os demais concorrentes.

Nos cenários adicionais testados pela pesquisa, Cleitinho mantém a dianteira. Contra Kalil, vence por 46% a 35%; contra Simões, por 44% a 37%. Os números indicam que o senador parte em posição confortável, mas enfrenta resistência maior quando o eleitor precisa escolher entre ele e o adversário petista em um segundo turno.

Outros cenários e disputa nacional em Minas

O levantamento também mostrou empate técnico entre Kalil e Patrus, com 39% para cada lado. Já no confronto entre Simões e Patrus, o governador leva pequena vantagem numérica, 37% a 35%, mas também dentro da margem de erro. Os resultados sugerem um ambiente competitivo e sem favoritos absolutos em disputas diretas no estado.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores mineiros entre os dias 16 e 19 de setembro, tem nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-07331/2026. O estudo também mediu a disputa presidencial em Minas e encontrou empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), reforçando a polarização no segundo maior colégio eleitoral do país, tradicionalmente visto como termômetro das eleições nacionais. (com informações de Ivan Longo, da Revista Fórum)