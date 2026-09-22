Em entrevista na TV americana, Lula chama Trump de 'imperador'

Conversa com a jornalista Christiane Amanpour, na CNN Internacional, ocorreu na tarde desta segunda-feira em Nova York

Publicado em 22/09/2026 às 08:59

Alterado em 22/09/2026 às 08:59

O presidente Lula deu entrevista a rede de TV CNN, nesta segunda-feira (21), e chamou Donald Trump de "imperador". Lula também lembrou à apresentadora Christiane Amanpour que já teria alertado o presidente dos EUA a não interferir nas eleições presidenciais do Brasil. O petista disse que não concorda com um estilo de governo baseado na lógica de força, e reforçou a defesa do multilateralismo nas relações entre países.

Segundo o presidente brasileiro, a cooperação entre as nações é fundamental para manter a harmonia no comércio internacional. Ele afirmou que decisões tomadas de forma unilateral tendem a enfraquecer o diálogo e a criar desequilíbrios nas relações diplomáticas e econômicas.

Lula pede que os EUA não interfiram nas eleições brasileiras

Lula também afirmou que pediu a Trump que os Estados Unidos não interfiram nas eleições gerais do Brasil. Para o presidente, o processo eleitoral brasileiro pertence exclusivamente ao povo brasileiro, assim como as eleições norte-americanas dizem respeito aos cidadãos dos EUA.

O petista destacou que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação diplomática de mais de 200 anos e disse que o povo brasileiro não é antiamericano. Ao mesmo tempo, reforçou que essa relação deve ser preservada sem qualquer tentativa de influência externa sobre o pleito nacional.

Presidente cita sinais de possível interferência

Na entrevista, Lula afirmou haver indícios de interferência e mencionou até o possível uso de inteligência artificial no processo. Ele não detalhou esses sinais, mas reiterou que não quer qualquer tipo de participação estrangeira nas eleições brasileiras.

As críticas ao presidente americano não são novas. Lula já se referiu a Trump como imperador em outras ocasiões, dizendo que o republicano fala muito e ouve pouco e que foi eleito para governar os Estados Unidos, não para agir como “imperador do mundo”.