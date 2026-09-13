POLÍTICA
Escondidos: Flávio Bolsonaro e Queiroz voltaram a se encontrar em 2026
Por POLÍTICA JB
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Publicado em 13/09/2026 às 10:17
Alterado em 13/09/2026 às 10:17
No início de 2026, Fabrício Queiroz procurou repetidamente Flávio Bolsonaro para tentar um encontro em Brasília. Na época, o senador havia acabado de lançar sua candidatura à Presidência e, segundo relatos, inicialmente recusou a aproximação. A notícia foi publicada por Lauro Jardim, em "O Globo".
Com a insistência do ex-assessor, a reunião acabou acontecendo no fim do primeiro trimestre, em um local discreto da capital federal. De acordo com interlocutores, Flávio deixou claro que queria distância de Queiroz durante a campanha e pediu máximo sigilo sobre a conversa.
Viagem de carro para evitar registros
Para reduzir riscos de exposição, Flávio teria exigido que Queiroz não usasse avião. A orientação era evitar imagens em aeroportos e qualquer rastro que pudesse registrar a chegada ou a saída dos dois no encontro reservado.
Queiroz, que teria reclamado da condição, acabou aceitando a exigência e fez uma viagem de cerca de 15 horas de carro do Rio de Janeiro até Brasília. Na conversa, segundo o relato, ouviu do senador o pedido para que não o procurasse mais.
Reencontro no Rio e exposição pública
O segundo encontro entre os dois em 2026 aconteceu pouco antes do comício que marcou o início oficial da campanha. Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz se cruzaram rapidamente na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e celulares registraram um abraço entre eles.
Queiroz publicou a cena em suas redes sociais, o que ampliou a repercussão do episódio. Segundo interlocutores, o gesto teria sido uma forma indireta de pedir atenção e reaproximação, enquanto Flávio preferiu não comentar o caso nem respondeu às tentativas de contato da reportagem.