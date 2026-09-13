Escondidos: Flávio Bolsonaro e Queiroz voltaram a se encontrar em 2026

O reencontro ocorreu após uma tentativa insistente de conversa em Brasília e veio à tona com um abraço registrado no Rio

Publicado em 13/09/2026 às 10:17

Alterado em 13/09/2026 às 10:17

No início de 2026, Fabrício Queiroz procurou repetidamente Flávio Bolsonaro para tentar um encontro em Brasília. Na época, o senador havia acabado de lançar sua candidatura à Presidência e, segundo relatos, inicialmente recusou a aproximação. A notícia foi publicada por Lauro Jardim, em "O Globo".

Com a insistência do ex-assessor, a reunião acabou acontecendo no fim do primeiro trimestre, em um local discreto da capital federal. De acordo com interlocutores, Flávio deixou claro que queria distância de Queiroz durante a campanha e pediu máximo sigilo sobre a conversa.

Viagem de carro para evitar registros

Para reduzir riscos de exposição, Flávio teria exigido que Queiroz não usasse avião. A orientação era evitar imagens em aeroportos e qualquer rastro que pudesse registrar a chegada ou a saída dos dois no encontro reservado.

Queiroz, que teria reclamado da condição, acabou aceitando a exigência e fez uma viagem de cerca de 15 horas de carro do Rio de Janeiro até Brasília. Na conversa, segundo o relato, ouviu do senador o pedido para que não o procurasse mais.

Reencontro no Rio e exposição pública

O segundo encontro entre os dois em 2026 aconteceu pouco antes do comício que marcou o início oficial da campanha. Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz se cruzaram rapidamente na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e celulares registraram um abraço entre eles.

Queiroz publicou a cena em suas redes sociais, o que ampliou a repercussão do episódio. Segundo interlocutores, o gesto teria sido uma forma indireta de pedir atenção e reaproximação, enquanto Flávio preferiu não comentar o caso nem respondeu às tentativas de contato da reportagem.