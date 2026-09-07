Lula faz pronunciamento no 7 de Setembro e exalta soberania

Presidente discursou em rede nacional e defendeu autonomia política, econômica e comercial do Brasil

Publicado em 07/09/2026 às 06:01

Alterado em 07/09/2026 às 09:07

Em discurso transmitido em rede nacional de rádio e televisão neste sábado (6), véspera do Dia da Independência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil é um país soberano e não aceitará interferências externas em suas decisões políticas, econômicas e comerciais. Ele disse que nenhum governante estrangeiro tem o direito de determinar com quem o país pode comprar ou vender.

Ao destacar a independência brasileira, Lula afirmou que a data deve lembrar não apenas a ruptura histórica com a colonização, mas também a construção de um país capaz de garantir autonomia real ao seu povo. Segundo o presidente, soberania também significa oferecer oportunidades, proteger direitos e assegurar condições dignas de vida para toda a população.

Riquezas naturais e recursos estratégicos

O presidente deu atenção especial às riquezas naturais do Brasil, mencionando a segunda maior reserva de terras raras do mundo, a maior fonte de água doce e as novas descobertas de petróleo. Para Lula, esses ativos devem ser utilizados em benefício do povo brasileiro e não apenas como patrimônio econômico sem retorno social.

Ele também citou a aprovação do marco legal de recursos estratégicos no Congresso Nacional. A medida, segundo o governo, deve transformar minerais críticos e terras raras em vetor de desenvolvimento, com incentivo à tecnologia de ponta, à industrialização e à geração de empregos de qualidade no país.

Direitos sociais como parte da independência

Ao ligar soberania a bem-estar social, Lula defendeu que um país verdadeiramente independente precisa garantir independência financeira, liberdade para estudar e pensar, acesso à melhor profissão e ao melhor emprego. Ele também ressaltou a importância de mais tempo para a família e para a vida pessoal, além de condições concretas para o exercício da cidadania.

Na fala, o presidente afirmou ainda que a independência do Brasil passa por saúde pública de qualidade, educação gratuita para os filhos, combate à fome, à pobreza e às desigualdades, além da substituição de privilégios por direitos para todos. A mensagem buscou associar o projeto nacional à ampliação de políticas sociais.

Papel do Brasil no mundo

Lula encerrou o pronunciamento reforçando o protagonismo internacional do país. Ele disse que o Brasil é defensor do livre comércio, da paz e de uma atuação mais forte no enfrentamento da emergência climática. Também destacou a riqueza cultural brasileira e a posição do país como referência mundial em transição energética.

Segundo o presidente, o país tem condições de ocupar um lugar de destaque no debate global, especialmente em temas ligados ao meio ambiente e ao futuro da humanidade. O discurso foi parte das celebrações do 7 de Setembro e buscou associar a data à defesa da soberania, dos direitos sociais e da presença internacional do Brasil.

Leia a íntegra do pronunciamento

"Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 7 de setembro, é dia de comemorar a Independência do Brasil. Para além do grito de Dom Pedro 1 às margens do Rio Ipiranga, a Independência do Brasil foi uma dura conquista de homens e mulheres que deram suas vidas na batalha contra a tirania, a escravidão e a injustiça social.

De Tiradentes e os heróis da Inconfidência Mineira, a Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica, heroína do 2 de julho na Bahia. Defender a independência do Brasil é defender nossa soberania e nossa democracia.

Mas, nunca, é preciso lutar pelo que é nosso. Temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo e a maior fonte de água doce. No último mês descobrimos uma nova e rica reserva de petróleo. Nossas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro.

Foi aprovado no Congresso Nacional o marco legal, que permitirá ao Brasil transformar as enormes reservas de minerais críticos e terras raras em desenvolvimento e riqueza para o povo brasileiro. Recursos naturais que, da mesma forma que o nosso petróleo, devem ser usados para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e geração de empregos de qualidade no Brasil.

Por isso, não podemos baixar a cabeça diante de potências estrangeiras que querem transformar o Brasil novamente em colônia. Não somos colônia e não seremos colônia de ninguém.

Minhas amigas e meus amigos, um país soberano é aquele capaz de defender seu território, suas fronteiras, seu meio ambiente, suas riquezas e seu povo de qualquer interesse estrangeiro. Um país soberano é aquele capaz de criar as oportunidades que o seu povo precisa para conquistar a própria independência.

A independência financeira, a independência de poder estudar e pensar livremente, escolher a melhor profissão e o melhor emprego, ter mais tempo para si mesmo e para a sua família, a independência de contar, como previsto na Constituição Federal, com saúde pública de qualidade e a melhor educação gratuita para seus filhos e de viver em um país livre da fome, da pobreza e de todas as formas de dificuldade com direitos para todos, em vez de privilégio para poucos.

Minhas amigas e meus amigos, o Brasil trabalha pela paz mundial e harmonia entre as nações, defendemos o livre comércio. Nenhum governante estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar e para quem podemos vender. Somos um país soberano e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém.

Temos motivos de sobra para nos orgulharmos do nosso país. Temos na Amazônia uma das maiores biodiversidades do planeta. Somos exemplo na defesa do meio ambiente. Nossa riqueza cultural encanta o mundo. Somos referência mundial em transição energética e no enfrentamento da emergência climática, que ameaça o futuro da humanidade.

E temos cada um e cada uma de vocês que formam o extraordinário povo brasileiro, um dos mais admirados em todo o planeta.

Um feliz Dia da Independência e que Deus continue abençoando o nosso Brasil.”