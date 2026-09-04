Fila do INSS é zerada, diz Ministério da Previdência

Governo afirma que a espera por perícia foi eliminada após mudanças no atendimento

Publicado em 03/09/2026 às 18:32

Alterado em 04/09/2026 às 17:44

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou que a fila de atendimentos do INSS foi zerada no mês passado. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (3), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a pasta, a redução ocorreu de forma progressiva entre fevereiro e agosto. Em fevereiro, havia 3,12 milhões de pessoas na fila, enquanto 1,17 milhão de novos pedidos foram registrados no mesmo mês. Em julho, o número caiu para 1,547 milhão, até que, em agosto, a quantidade de novos pedidos passou a superar a demanda acumulada.

Medidas usadas para acelerar o atendimento

O ministério atribui a melhora à nomeação de novos servidores aprovados em concurso público, à ampliação de agências com recursos de telemedicina e à adoção da perícia médica documental. Nesse modelo, o segurado não precisa ir a uma agência, bastando enviar a documentação comprobatória.

Também foram destacados mutirões em fins de semana e o pagamento de bônus para servidores que concluíram tarefas acima das metas. Segundo Wolney Queiroz, o plano de gerenciamento de benefícios respondeu por 2 milhões de atendimentos a mais apenas em 2026.

Tempo de espera caiu, mas ainda há casos pendentes

Atualmente, o INSS recebe cerca de 1,3 milhão de pedidos por mês, o que representa aproximadamente 43 mil solicitações por dia. Apesar do aumento da capacidade de atendimento, o ministro afirmou que a ideia é “humanizar a fila” e manter o fluxo sob controle.

O tempo médio para uma decisão caiu para 34 dias, abaixo do prazo legal de 45 dias. Ainda assim, há 224 mil pessoas aguardando resultado há mais tempo do que o permitido, em especial em pedidos específicos como BPC e aposentadorias.