VÍDEO: 'Vorcaro iniciou sua carreira criminosa na gestão de Michel Temer'

Daniel Vorcaro iniciou sua carreira criminosa na gestão de Michel Temer, mas a multiplicação milagrosa de sua fortuna se deu sob os auspícios de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central indicado por Paulo Guedes, ministro de Jair Bolsonaro.



É daí que surge a dívida de… pic.twitter.com/JVDHcm1RCk