POLÍTICA
VÍDEO: 'Vorcaro iniciou sua carreira criminosa na gestão de Michel Temer'
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Por POLÍTICA JB
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Publicado em 04/09/2026 às 14:28
Alterado em 04/09/2026 às 14:28
Deputado estadual Renato Freitas, de Curitiba (PR) reprodução
Daniel Vorcaro iniciou sua carreira criminosa na gestão de Michel Temer, mas a multiplicação milagrosa de sua fortuna se deu sob os auspícios de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central indicado por Paulo Guedes, ministro de Jair Bolsonaro.— Renato Freitas 1333 (@Renatoafjr) September 3, 2026
É daí que surge a dívida de… pic.twitter.com/JVDHcm1RCk