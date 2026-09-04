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Sexta, 04 de de 2026

POLÍTICA

VÍDEO: 'Vorcaro iniciou sua carreira criminosa na gestão de Michel Temer'

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Por POLÍTICA JB
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Publicado em 04/09/2026 às 14:28

Alterado em 04/09/2026 às 14:28

Deputado estadual Renato Freitas, de Curitiba (PR) reprodução

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