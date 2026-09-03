Áudios de Nikolas Ferreira citam pedido ao 'lindão' Vorcaro sobre mineração

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi citado em gravações divulgadas pelo site ICL Notícias nas quais pede ajuda ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a liberação de um ativo minerário. Nas mensagens, o parlamentar também afirma querer “ter mais proximidade” com o banqueiro. Procuradas, as assessorias de Nikolas e de Vorcaro não se manifestaram.

Segundo a reportagem, o primeiro áudio foi enviado em 30 de março de 2025. Nele, Nikolas diz que um advogado e ex-assessor de seu gabinete, Thiago Rodrigues de Faria, estava com um ativo minerário pendente e sugere que Vorcaro converse com ele sobre o tema. O deputado afirma que poderia “dar um toque” no banqueiro e repassa o contato de Thiago para que eles “tocassem isso”.

Resposta de Vorcaro e troca de mensagens

De acordo com o ICL Notícias, Vorcaro respondeu poucos minutos depois, por meio de um áudio de visualização única. Na sequência, Nikolas agradeceu e escreveu: “Deus te abençoe e vamos estar juntos”. Vorcaro respondeu com mensagens como “Amém irmão” e “Estamos na guerra juntos”, indicando que a conversa continuou em tom cordial.

Em outros trechos citados pela reportagem, o deputado afirma que bastava “dar um toque” e combinar um encontro. Ele também menciona que iria “dar banho na pequena” antes de “amanhã voltar pra guerra”. Vorcaro disse que estaria em Brasília durante a semana e pediu que Thiago o procurasse, enquanto Nikolas informou que o advogado estaria disponível em qualquer horário.

Pedido de desculpas por crítica a evento em Londres

O ICL Notícias informou ainda que, em outro áudio, Nikolas pediu desculpas a Vorcaro por publicações críticas a um evento financiado pelo Banco Master em Londres. O encontro reuniu ministros do STJ, do STF e do TSE, e havia sido alvo de postagem do deputado nas redes sociais.

Na gravação, Nikolas diz que não sabia que se tratava do banco de Vorcaro e afirma que, se soubesse antes, não teria publicado. Ele também diz esperar que o assunto tenha sido esclarecido e sugere que os dois marquem um encontro, encerrando a mensagem em tom amistoso.

Repercussão e silêncio das partes

Segundo a reportagem, foram feitos questionamentos a Nikolas e a Thiago Rodrigues de Faria. O advogado respondeu que o deputado estava em campanha e que não iria incomodá-lo, além de afirmar que as perguntas “não têm nada a ver”. Já a assessoria do parlamentar não respondeu até a publicação da matéria.

Até o momento, Daniel Vorcaro e sua defesa também não se pronunciaram. O espaço permanece aberto para manifestações das partes citadas na reportagem.