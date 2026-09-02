Deputado questiona André Mendonça: 'Vai blindar o Flávio Bolsonaro até quando?'

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Publicado em 02/09/2026 às 08:33

Alterado em 02/09/2026 às 08:33

Por Glauco Faria* - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) cobrou, na tarde desta terça-feira (1º), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em relação à condução do inquérito que investiga os valores doados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em fala realizada no plenário da Câmara, o parlamentar alegou que o magistrado tem “dois pesos e duas medidas”:

“O senhor André Mendonça manda à PGR uma solicitação de manifestação em relação à troca de mensagens do senhor Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes. Cometeu crime? Que seja devidamente responsabilizado, seja ministro do Supremo, seja deputado federal, seja senador. Agora, vai ficar um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o senhor André Mendonça, blindando o senhor Flávio Bolsonaro, até quando?” questionou.

“Por que que o ministro André Mendonça não solicitou também à PGR, de maneira contundente, uma manifestação sobre o conjunto de crimes cometidos pelo senhor Flávio Bolsonaro?”, perguntou ainda o parlamentar. “São dois pesos e duas medidas”.

Glauber Braga seguiu: “O que nós cobramos aqui é que não tenha um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo um articulador, dentro da Corte, da campanha de um senador que é candidato à Presidência da República”, apontou.

Seletividade e crise institucional

O deputado não foi o único a apontar a diferença de tratamento entre um e outro caso. A jornalista Helena Chagas publicou uma postagem em sentido semelhante no X (ex-Twitter), observando os possíveis impactos da conduta de André Mendonça.

“Crise STF/Vorcaro/Moraes a um mês da eleição exige baldes e baldes de água fria. É claro que tem que investigar, identificar condutas ilegais ou impróprias e punir. Mas não na velocidade de uma jamanta sem freios despencando pela ladeira”, afirmou.

Para Chagas, existe um risco institucional envolvido no imbróglio. “Essa sessão proposta por Mendonça para discutir em plenário nos próximos dias uma investigação sobre Moraes pode acabar se tornando um harakiri institucional de toda a Corte. No mínimo, os demais ministros deveriam exigir de André Mendonça o mesmo empenho e rapidez nas apurações do envolvimento Flávio Bolsonaro/Dark Horse…”, ponderou.

Na mesma rede social, o doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB), Gabriel Elias, também cobrou celeridade na apuração sob relatoria do ministro: “Quanta coincidência um vazamento contra Alexandre de Moraes no mesmo dia em que surge uma nova notícia sobre a relação de Flavio Bolsonaro com Vorcaro para o famoso filme Dark Horse. E o Mendonça não move uma palha pra investigar o candidato à Presidência”, publicou.

O professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Dawisson Belém Lopes também comentou o episódio no X. “Mendonça foi de all in. Circulou conteúdo tóxico em desfavor do colega de tribunal – que, mesmo que saia ileso do episódio, já ‘perdeu aura’, como dizem os jovens. Jair Bolsonaro sabia exatamente o que estava fazendo quando indicou um soldado ‘terrivelmente evangélico’ de toga”, postou. (*da Revista Fórum)