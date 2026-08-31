POLÍTICA
Ex-repórter destacada da Globo questiona isenção da emissora após sabatina de Lula
Por POLÍTICA JB
[email protected]
Publicado em 31/08/2026 às 08:56
Alterado em 31/08/2026 às 08:56
Neide Duarte usou as redes sociais para atacar a postura de César Tralli e Renata Vasconcellos na entrevista com Lula no quadro Entrevista com o Candidato. A ex-repórter afirmou que os jornalistas estariam insistindo em uma tentativa de derrubar o ex-presidente e questionou a condução da conversa.
'... vocês continuam
nessa batalha
para derrubar Lula.
Descaradamente agora'
Entre os pontos citados, ela criticou o uso de informações vazadas da investigação da Polícia Federal sobre o filho de Lula, Lulinha. Para Neide, esses dados não deveriam ser apresentados como prova definitiva, e a forma como o tema foi tratado reforçaria a tese de parcialidade.
Dúvidas sobre a isenção da Globo
Em outra parte do texto publicado, Neide ironizou o que chamou de jornalismo investigativo e colocou em dúvida a honestidade atribuída ao telejornal da emissora. A crítica foi direcionada não só aos apresentadores, mas também à linha editorial da Globo na cobertura eleitoral.
Ela foi além ao sugerir que, se o país sofrer uma ruptura institucional após as eleições, a emissora também poderá ser cobrada por sua responsabilidade no processo. A ex-jornalista associou esse cenário ao fortalecimento da extrema direita e à ameaça a áreas como educação, cultura e projetos sociais.
'Se este país cair
outra vez
nas mãos da extrema direita estúpida,
inimiga da educação,
da cultura, dos projetos sociais,
nós, brasileiros,
saberemos identificar
os responsáveis por isso'
A trajetória de Neide Duarte na emissora
Neide Duarte entrou na Globo em 1980 e passou por diversos telejornais, como Jornal Nacional, Globo Rural, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e SPTV. Também se destacou como repórter especial do Globo Repórter e do Fantástico, segundo a biografia da página Memória Globo.
A jornalista saiu da emissora em 1996, trabalhou no SBT e na TV Cultura, retornou à Globo em 2005 e permaneceu até 2022. A longa trajetória ajuda a explicar o peso de suas críticas, que repercutiram justamente por virem de uma profissional com décadas de casa. (com informações do portal Terra)
A postagem