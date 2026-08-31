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Segunda, 31 de de 2026

POLÍTICA

Ex-repórter destacada da Globo questiona isenção da emissora após sabatina de Lula

Neide Duarte publicou críticas nas redes sociais e associou a cobertura eleitoral a um cenário de risco institucional no país

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 31/08/2026 às 08:56

Alterado em 31/08/2026 às 08:56

Neide Duarte: dedo na ferida global Foto: reprodução

Neide Duarte usou as redes sociais para atacar a postura de César Tralli e Renata Vasconcellos na entrevista com Lula no quadro Entrevista com o Candidato. A ex-repórter afirmou que os jornalistas estariam insistindo em uma tentativa de derrubar o ex-presidente e questionou a condução da conversa.

 

'... vocês continuam

nessa batalha

para derrubar Lula.

Descaradamente agora'

 

Entre os pontos citados, ela criticou o uso de informações vazadas da investigação da Polícia Federal sobre o filho de Lula, Lulinha. Para Neide, esses dados não deveriam ser apresentados como prova definitiva, e a forma como o tema foi tratado reforçaria a tese de parcialidade.

Dúvidas sobre a isenção da Globo

Em outra parte do texto publicado, Neide ironizou o que chamou de jornalismo investigativo e colocou em dúvida a honestidade atribuída ao telejornal da emissora. A crítica foi direcionada não só aos apresentadores, mas também à linha editorial da Globo na cobertura eleitoral.

Ela foi além ao sugerir que, se o país sofrer uma ruptura institucional após as eleições, a emissora também poderá ser cobrada por sua responsabilidade no processo. A ex-jornalista associou esse cenário ao fortalecimento da extrema direita e à ameaça a áreas como educação, cultura e projetos sociais.

 

'Se este país cair

outra vez

nas mãos da extrema direita estúpida,

inimiga da educação,

da cultura, dos projetos sociais,

nós, brasileiros,

saberemos identificar

os responsáveis por isso'

 

A trajetória de Neide Duarte na emissora

Neide Duarte entrou na Globo em 1980 e passou por diversos telejornais, como Jornal Nacional, Globo Rural, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e SPTV. Também se destacou como repórter especial do Globo Repórter e do Fantástico, segundo a biografia da página Memória Globo.

A jornalista saiu da emissora em 1996, trabalhou no SBT e na TV Cultura, retornou à Globo em 2005 e permaneceu até 2022. A longa trajetória ajuda a explicar o peso de suas críticas, que repercutiram justamente por virem de uma profissional com décadas de casa. (com informações do portal Terra)

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Tags:

César Tralli

crítica

demissão

globo

jornalismo

lula

Neide Duarte

novela

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