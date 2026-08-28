Horário eleitoral gratuito começa nesta sexta-feira

A propaganda do primeiro turno terá blocos diários no rádio e na TV, com tempos diferentes para os candidatos conforme a força das legendas e coligações

Publicado em 28/08/2026 às 08:02

Alterado em 28/08/2026 às 12:26

O horário eleitoral gratuito do primeiro turno começa a ser veiculado nesta sexta-feira (28) em emissoras de rádio e televisão de todo o país e segue até 1º de outubro. Ao longo de 35 dias, os candidatos terão dois blocos diários de 25 minutos para apresentar propostas aos eleitores, além de inserções durante a programação.

No rádio, a propaganda política vai ao ar às 7h e ao meio-dia. Na TV, a exibição ocorre às 13h e às 20h30. A divisão do tempo também varia conforme o cargo em disputa, com dias específicos para presidente e deputados federais, e outros para senadores, deputados estaduais e distritais, além de governadores.

Quem terá mais tempo de propaganda

Na disputa presidencial, a coligação Brasil Pronto para Mais, do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá 5 minutos e 31 segundos por dia. O PL, de Flávio Bolsonaro, fica com 4 minutos e 20 segundos. Já a campanha de Ronaldo Caiado (PSD) terá 2 minutos e 2 segundos, enquanto o Avante, de Augusto Cury, contará com 35 segundos.

Os demais candidatos não alcançaram as cláusulas de desempenho para acesso ao horário eleitoral. Pela regra, é preciso ter ao menos 13 deputados ou atingir 2,5% dos votos válidos nacionais para a Câmara, ou ainda 1,5% dos votos válidos em pelo menos nove estados.

Como é calculado o tempo no horário eleitoral

O acesso ao horário eleitoral gratuito depende da representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados. No caso de Lula, a maior aliança entre partidos ampliou a bancada da coligação e garantiu a maior fatia de tempo na propaganda.

A Federação Brasil da Esperança reúne PT, PCdoB e PV, com 81 parlamentares. Somada à Federação PSOL/Rede, ao PDT e ao PSB, a base chega a 127 deputados. O PL tem 98 parlamentares, mas concorre isolado. O PSD possui 42 deputados, e o Avante, sete.

Datas da eleição e possibilidade de segundo turno

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, quando serão eleitos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, haverá segundo turno em 25 de outubro para presidente e governador.

Nesse cenário, o horário eleitoral gratuito volta a ser exibido entre 9 e 23 de outubro. A propaganda permanece como uma das principais vitrines da campanha para apresentar propostas e ampliar o alcance dos candidatos junto ao eleitorado.