Segundo encontro: Lula e Alcolumbre retomam diálogo no Palácio da Alvorada

Reaproximação entre presidente e senador envolve articulação política, votações no Senado e cenários para 2027

Publicado em 14/08/2026 às 15:08

Alterado em 14/08/2026 às 15:08

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira, 14, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Palácio da Alvorada. O encontro é o terceiro entre os dois após um período de cerca de três meses de afastamento político.

A retomada do diálogo ocorre em meio a negociações sobre a pauta do governo no Congresso e também sobre a articulação para as eleições presidenciais e para a disputa pelo comando do Senado em 2027.

Troca política e interesses em jogo

Segundo informações divulgadas pela colunista Vera Rosa, além de buscar o destravamento da agenda enviada pelo Palácio do Planalto, Lula quer que Alcolumbre apoie publicamente sua tentativa de conquistar um quarto mandato. Em contrapartida, caso seja reeleito, o presidente deve apoiar uma nova gestão do senador à frente do Senado.

O movimento lembra o acordo político já costurado com Hugo Motta para a presidência da Câmara. A estratégia do governo é ampliar sua base de sustentação no Congresso e reduzir resistências em votações consideradas prioritárias.

Ruptura após veto no Senado

O distanciamento entre Lula e Alcolumbre começou depois que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente atribuiu a Alcolumbre parte do desgaste pela derrota da indicação, já que o nome preferido do senador era o de Rodrigo Pacheco.

Antes da reunião desta sexta-feira, os dois já haviam se encontrado em um jantar promovido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, no dia 4. Na quarta-feira, 12, Lula e Alcolumbre voltaram a conversar em um café da manhã no Alvorada, ao lado de ministros e lideranças do governo.

Pauta prioritária e escala 6x1

Durante o encontro mais recente, Lula pediu apoio para que o Senado avance na aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, tema que se tornou uma das principais bandeiras de sua campanha à reeleição. O presidente quer que o projeto caminhe no Legislativo com maior rapidez e sem travas políticas.

Após a reunião, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que a relação entre Lula e Alcolumbre está “destravada” e descreveu a conversa como aberta e produtiva. Para o governo, a aproximação representa um passo importante para reorganizar a relação com o Senado e avançar em votações estratégicas. (com informações da Agência Estado)