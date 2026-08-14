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UFRJ revoga título de Doutor Honoris Causa de Lincoln Gordon, embaixador americano
Por POLÍTICA JB
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Publicado em 14/08/2026 às 08:27
Alterado em 14/08/2026 às 08:27
O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovou, na quinta-feira, 13, a revogação do título de Doutor Honoris Causa concedido ao diplomata americano Lincoln Gordon em 1968. A medida foi tomada por unanimidade e representa uma revisão institucional de uma homenagem histórica feita pela universidade.
Gordon foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre 1961 e 1966. Sua atuação passou a ser associada, posteriormente, à articulação política e diplomática que antecedeu o golpe de Estado de 1964, episódio que levou à derrubada do presidente João Goulart e à instalação da ditadura militar no país.
O papel de Lincoln Gordon em 1964
A revogação do título ocorre em meio à reavaliação do papel desempenhado por autoridades estrangeiras na crise que culminou no golpe. Segundo registros históricos e documentos posteriormente divulgados, Lincoln Gordon teria participado do planejamento que envolveu apoio ao movimento golpista no Brasil.
Com a instauração do regime militar, o país passou a viver 20 anos de ditadura, entre 1964 e 1985. A decisão da UFRJ acompanha um movimento mais amplo de revisão de homenagens concedidas a personagens ligados a esse período da história brasileira.
Operação Brother Sam e os arquivos dos EUA
Depois, os arquivos do então presidente norte-americano Lyndon B. Johnson revelaram a existência de uma ordem sigilosa dos chefes do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Essa determinação deu início ao maior deslocamento de unidades de combate já realizado até então no Atlântico Sul.
A ação ficou conhecida como Operação Brother Sam e consistiu no envio de uma força-tarefa naval ao litoral brasileiro para apoiar o levante dos quartéis. Como o golpe teve desfecho rápido, a operação não chegou a atuar em águas territoriais brasileiras.
Revisão histórica da homenagem
Ao revogar a honraria, a UFRJ reforça o debate sobre memória, responsabilidade política e o legado do golpe de 1964. A decisão reposiciona a universidade diante de um episódio central da história recente do Brasil e amplia a discussão sobre símbolos e homenagens institucionais.
O caso de Lincoln Gordon ganha novo destaque justamente porque conecta a diplomacia norte-americana, os bastidores do golpe e os documentos que vieram à tona anos depois. A revogação do título, portanto, vai além de um ato administrativo e reafirma a leitura crítica sobre aquele período.
Veja também Cineasta, poeta e dramaturgo Ruy Guerra recebe título de doutor honoris causa da UFRJ.
Leia ainda Ziraldo recebe título de doutor honoris causa da UFRJ e Martinho da Vila recebe título de doutor honoris causa da UFRJ.
Em 2017, a universidade também chegou a aprovar UFRJ dará título de doutor honoris causa a Ziraldo e Martinho da Vila.
A discussão sobre o período também aparece em Confira 18 filmes sobre o golpe de 1964 e a ditadura militar.
O tema da participação dos Estados Unidos no episódio já foi abordado em STJ avalia participação dos Estados Unidos em golpe militar de 1964.
Outros registros sobre a memória do período podem ser vistos em 1964: Golpe militar a serviço do golpe de classe.
As homenagens da UFRJ a outros nomes também incluem Pianista Nelson Freire recebe o título de doutor honoris causa da UFRJ e Pianista Nelson Freire recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRJ.
Em outra frente de debate, Machado, doutor honoris causa também retoma o tema das honrarias acadêmicas. (com informações da Agência Brasil)