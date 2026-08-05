Lula critica revogação do visto da embaixadora brasileira nos EUA

Presidente classificou a decisão como irresponsável e negou qualquer interferência estrangeira nas eleições

Publicado em 05/08/2026 às 13:15

Alterado em 05/08/2026 às 13:15

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como irresponsável e impensada a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, anunciada pelo governo de Donald Trump. Segundo Lula, a medida é desnecessária e desrespeita a tradição diplomática entre os dois países.

A declaração foi dada em entrevista conjunta ao Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos, nesta quarta-feira (5). Durante a conversa, Lula afirmou que o Brasil mantém uma relação histórica com os EUA e que não vê sentido em uma ação desse tipo contra uma representante diplomática brasileira.

Governo brasileiro contesta justificativa

O governo norte-americano alegou que a decisão ocorreu por causa da demora do Brasil em responder à concessão de aprovação diplomática do indicado por Donald Trump para assumir a embaixada dos EUA no Brasil. O Itamaraty, porém, rebateu a versão e afirmou que as alegações são falsas.

Lula também disse que os Estados Unidos não deram a devida importância à indicação do embaixador no Brasil e criticou a tentativa de impor prazos e condições ao governo brasileiro. Para ele, o país deve ser tratado com respeito nas relações bilaterais.

Presidente fala em defesa da soberania

Ao comentar o episódio, Lula reforçou que o Brasil não aceitará qualquer tentativa de interferência estrangeira em seu processo eleitoral. Segundo o presidente, o país está preparado para enfrentar ações externas que tentem influenciar as eleições de outubro.

A fala reforça o tom de tensão entre os dois governos e coloca a defesa da soberania e da autonomia política no centro da posição brasileira diante da crise diplomática.