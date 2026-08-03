Lula endurece discurso contra extrema-direita em Fortaleza

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Publicado em 03/08/2026 às 14:34

Alterado em 03/08/2026 às 14:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite de sexta-feira (31), em Fortaleza, que a extrema-direita não voltará a governar o país enquanto ele viver. A declaração foi feita durante a convenção do PT que oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas à reeleição no Ceará.

No mesmo palanque, Lula disse que não quer ajuda de fora e que a única força necessária para sustentar a democracia brasileira é o povo. O presidente também citou Donald Trump e Javier Milei, em um recado político que ampliou o tom de confronto do discurso.

Recado a Trump, Milei e à oposição

As referências aos dois líderes estrangeiros ocorreram em meio ao contexto de atritos diplomáticos recentes. Javier Milei havia atacado Lula e o governo brasileiro em evento do PL, enquanto os Estados Unidos mantêm medidas tarifárias e sanções questionadas por Brasília.

Ao colocar Trump e Milei na mesma linha de crítica à extrema-direita, Lula reforçou a tese de que a disputa eleitoral no Brasil também sofre pressões externas. O governo brasileiro já reagiu formalmente a essas movimentações, inclusive com ações na Organização Mundial do Comércio.

Alianças no Ceará e disputa ao Senado

A convenção no Centro de Eventos do Ceará também consolidou a chapa governista no estado. Além de Elmano de Freitas e da vice Gabriella Aguiar, Lula declarou apoio a Cid Gomes para o Senado, em um movimento que fortalece a aliança progressista local.

A segunda vaga ao Senado, porém, ainda não foi definida. Entre os nomes cotados estão Luizianne Lins, Chagas Vieira, Moses Rodrigues e Eunício Oliveira, e os partidos têm prazo até agosto para concluir as negociações e registrar as candidaturas.

Crítica ao Senado e estratégia para 2026

Lula também atacou o Senado Federal ao afirmar que a Casa “tem metade apodrecida” e precisa ser renovada. A fala reforçou o peso que o governo atribui à composição da Câmara Alta na disputa de 2026.

O evento contou ainda com discursos de aliados como Camilo Santana e Evandro Leitão, que miraram a oposição de Ciro Gomes e relacionaram seus adversários ao bolsonarismo. Com isso, a convenção marcou a largada informal da campanha no estado e expôs a estratégia petista para as próximas eleições.