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Segunda, 03 de de 2026

POLÍTICA

Sob Kassio, TSE promove semana para explicar segurança da urna eletrônica

Entre as atividades previstas estão demonstrações do uso da urna, palestras, exposições e ações de combate à desinformação

Por POLÍTICA JB
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Publicado em 03/08/2026 às 07:30

Alterado em 03/08/2026 às 08:31

Urna eletrônica Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral promove nesta semana a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa reúne ações voltadas à orientação dos eleitores, com foco na segurança, na transparência e no esclarecimento de dúvidas sobre a urna eletrônica.

Programação inclui live, palestras e campanha contra boatos

Entre as atividades previstas estão demonstrações do uso da urna, palestras, exposições e ações de combate à desinformação. Nesta segunda-feira, às 17h30, o TSE realiza uma live nas redes sociais para mostrar o funcionamento de cada componente do equipamento, que será aberto por técnicos do tribunal durante a transmissão.

No mesmo movimento, será lançada a campanha “Fato ou Boato – Viralizou”, com o objetivo de orientar o público sobre a veracidade de conteúdos que circulam na internet. A proposta é ajudar eleitores a identificar informações falsas relacionadas ao sistema eletrônico de votação.

Mobilização termina com corrida em Brasília

A semana de ações será encerrada no próximo domingo, dia 9, com a Corrida Pela Democracia, em Brasília. Segundo o TSE, a atividade esportiva quer estimular a participação popular e aproximar a sociedade do processo eleitoral.

Calendário das eleições de outubro

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais e distritais, além de governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e poderá ocorrer na disputa para governador e presidente, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

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