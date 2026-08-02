'Urna não aceita voto de argentino e americano', diz Alckmin

Vice-presidente discursou em convenção que oficializou candidatura de Lula

Publicado em 02/08/2026 às 15:21

Alterado em 02/08/2026 às 18:06

Alckmin e a mulher, Lu, Lula e a mulher, Janja, na convenção do PT Foto: Ricardo Stuckert

Geraldo Alckmin participou neste domingo (2) da convenção nacional do PT, em São Paulo, que oficializou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. No evento, o vice-presidente voltou a compor a chapa petista e fez um discurso com críticas ao bolsonarismo e defesa do processo eleitoral.

Ao falar para a militância reunida no Expo Center Norte, Alckmin ironizou as supostas tentativas de interferência estrangeira nas eleições brasileiras e aproveitou para rebater os ataques recorrentes às urnas eletrônicas. A plateia reagiu com aplausos às provocações feitas pelo vice.

Críticas às urnas e recado aos adversários

Em sua fala, Alckmin afirmou que quem não confia no voto popular não deveria disputar a Presidência. Ele também disse que a desconfiança nas urnas é sinal de fragilidade política e fez referência às supostas articulações de aliados de Jair Bolsonaro contra o resultado das eleições.

O vice ainda mencionou a trama golpista atribuída ao entorno do ex-presidente, lembrando que houve tentativas de subverter o resultado eleitoral e até planos de violência contra autoridades eleitas. Segundo ele, esse cenário mostra a gravidade do ataque à democracia brasileira.

Apoio a Lula e tom de parceria

Além das críticas, Alckmin elogiou o entusiasmo e a energia de Lula, com quem já foi adversário político no passado. O vice reforçou que a prioridade é trabalhar em conjunto em benefício da população e deu sinais de alinhamento total com a campanha pela reeleição.

No fechamento do discurso, ele usou humor ao resumir a relação com o presidente: “É Lula com chuchu”. A frase faz referência ao apelido de Alckmin e marcou o tom de sintonia exibido na convenção petista. (com informações da Agência Ansa)