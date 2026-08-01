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Sábado, 01 de de 2026

POLÍTICA

VÍDEOS - O golpe que Trump prepara a fim de interferir nas eleições brasileiras

O jornalista Renato Rovai, diretor da Revista Fórum, conta sobre uma delação premiada que estaria em vias de acontecer nos Estados Unidos para acusar Lula

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 01/08/2026 às 09:26

Alterado em 01/08/2026 às 09:33

O jornalista Renato Rovai Foto: reprodução

 

Tags:

brasil

eua

trump

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