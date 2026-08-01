POLÍTICA
VÍDEOS - O golpe que Trump prepara a fim de interferir nas eleições brasileiras
O jornalista Renato Rovai, diretor da Revista Fórum, conta sobre uma delação premiada que estaria em vias de acontecer nos Estados Unidos para acusar Lula
Por POLÍTICA JB
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Publicado em 01/08/2026 às 09:26
Alterado em 01/08/2026 às 09:33
O jornalista Renato Rovai Foto: reprodução
Jornalistas dão como certa uma falsa delação de um criminoso da Venezuela, preso nos EUA, para servir de interferência de Trump nas eleições brasileiras.— PRAVDA-BR (@pravda_br) August 1, 2026
A extrema direita joga sujo, sem escrúpulos e ao arrepio da lei. pic.twitter.com/Q48Z2Ul1Zu
Exclusivo! Trump tentará golpe contra Lula através de "delator" colombiano | 31.07.26 https://t.co/2vdHJTJXwB— Revista Fórum (@revistaforum) July 31, 2026