Ciro Gomes lidera disputa pelo governo do Ceará, aponta pesquisa

Levantamento da Genial/Quaest mostra vantagem do ex-ministro sobre Elmano de Freitas no primeiro e no segundo turno

Publicado em 30/07/2026 às 09:06

Alterado em 30/07/2026 às 14:45

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra que Ciro Gomes (PSDB) aparece à frente do governador Elmano de Freitas (PT) na disputa pelo governo do Ceará. O levantamento indica vantagem do ex-ministro tanto no cenário de primeiro turno quanto na simulação de segundo turno entre os dois principais nomes da corrida eleitoral.

No primeiro turno, Ciro tem 43% das intenções de voto, contra 33% de Elmano. Eduardo Girão (Novo) aparece com 3%, Jarir Pereira (PSOL) com 1%, enquanto Hugo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 13%, e 7% afirmam que votarão branco ou nulo.

Vantagem se mantém no segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, o tucano venceria por 48% a 35%. O cenário ainda registra 10% de indecisos e 7% de votos brancos ou nulos. Segundo a Quaest, os percentuais oscilaram dentro da margem de erro em relação à rodada anterior, divulgada em abril.

Senado também tem disputa acirrada

Para o Senado, Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União Brasil) aparecem na frente nos três cenários avaliados. O irmão de Ciro registra entre 21% e 24% das menções, dependendo das opções apresentadas ao eleitor, enquanto Wagner mantém 16% de preferência nas três simulações.

Detalhes da pesquisa

O levantamento da Genial/Quaest ouviu 1.002 eleitores do Ceará em entrevistas domiciliares realizadas entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-09277/2026. (com informações da Agência Estado)