Genial/Quaest: Paes vence simulações de 1º e 2º turno no RJ

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Publicado em 27/07/2026 às 07:58

Alterado em 27/07/2026 às 07:58

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral do Rio de Janeiro aponta que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera as intenções de voto no primeiro turno.

Paes também vence o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o deputado estadual Douglas Ruas (PL) nas simulações de segundo turno.

A Genial/Quaest fez 1.200 entrevistas a domicílio com eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RJ-02671/2026.

Para as duas vagas ao Senado, dois cenários foram avaliados. Na sondagem com os nomes de todos os pré-candidatos no páreo, a ex-governadora Benedita da Silva (PT) acumulou o maior número de menções, com 11%, seguida pelo ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), com 8%. Crivella está em empate técnico com outros seis nomes.

Em outro cenário avaliado, sem os nomes de Márcio Canella (União Brasil) e Alessandro Molon (PSB), Benedita e Crivella também somam o maior número de menções, com 12% e 9%, respectivamente.(Agência Estado)