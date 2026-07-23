Maioria vê governo Lula melhor que o de Bolsonaro, aponta pesquisa

Levantamento do PoderData indica avanço da avaliação positiva sobre a gestão petista desde março

Publicado em 23/07/2026 às 07:08

Alterado em 23/07/2026 às 08:19

Uma pesquisa PoderData realizada entre 18 e 20 de julho mostra que 51% dos brasileiros consideram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva melhor do que a gestão de Jair Bolsonaro. O resultado indica uma mudança importante na percepção do eleitorado em relação à comparação entre os dois mandatos.

Segundo o levantamento, 34% avaliam que a administração atual é pior, 8% dizem que as duas gestões são iguais e 6% não souberam responder. A pergunta feita aos entrevistados foi se, até agora, o governo Lula está melhor ou pior do que o governo Bolsonaro.

Melhora em relação a março

Os números representam uma evolução relevante em relação à rodada anterior da pesquisa, feita em março. Naquele momento, 32% diziam que Lula estava melhor, enquanto 42% afirmavam que o governo atual era pior que o de Bolsonaro.

Em quatro meses, a avaliação positiva subiu 19 pontos percentuais, ao mesmo tempo em que a percepção negativa recuou oito pontos. O movimento sugere uma mudança consistente na comparação entre as duas administrações.

Nordeste lidera percepção favorável

O Nordeste aparece como a região com a visão mais positiva sobre o governo Lula. Ali, 63% dos entrevistados afirmam que a atual administração é melhor do que a de Bolsonaro, reforçando a força política do presidente na região.

O recorte por renda também mostra diferenças importantes. Entre pessoas que recebem até dois salários mínimos, 56% veem o governo Lula como melhor, contra 31% que o consideram pior. Já entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, o cenário é de empate: 42% avaliam a gestão atual como melhor e 42% como pior.

Levantamento não mede voto para 2026

A pesquisa foi feita com 2.500 entrevistados em 147 municípios das 27 unidades da Federação. As entrevistas ocorreram por telefone, com chamadas para celulares e telefones fixos, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O estudo mede apenas a percepção dos brasileiros sobre os governos Lula e Bolsonaro. Portanto, os dados não representam intenção de voto para as eleições de 2026.