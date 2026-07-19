Partidos iniciam convenções para definir candidatos e coligações

Por meio delas, legendas divulgam oficialmente candidaturas e números

Publicado em 19/07/2026 às 16:20

Alterado em 19/07/2026 às 16:20

Começa nesta segunda-feira (20) o período em que os partidos políticos devem realizar suas convenções. Essa é uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral, porque é nela que as siglas definem os nomes que vão disputar os cargos em jogo nas próximas eleições.

Os partidos têm até o dia 5 de agosto para concluir as convenções e enviar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as informações dos candidatos e seus respectivos números. O registro é feito pela internet, por meio do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex).

Definição de candidaturas e números de urna

Nas convenções, além da escolha dos representantes de cada partido, também ocorre o sorteio dos números pelos quais os candidatos concorrerão. Há ainda a possibilidade de manter o número de legenda utilizado na eleição anterior, assim como o número individual de quem disputa o mesmo cargo novamente.

Outro ponto central da convenção é a formalização de coligações entre dois ou mais partidos. Esse movimento pode ser decisivo para ampliar alianças e fortalecer candidaturas na disputa eleitoral.

O que será decidido para 2026

Em 2026, os eleitores vão às urnas para escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual — ou distrital, no caso do Distrito Federal. Por isso, as convenções deste ano precisam organizar tanto as disputas nacionais quanto as estaduais.

Nas convenções estaduais, os partidos definem candidatos a governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados federais, estaduais e distritais. Já a convenção nacional trata da candidatura à Presidência e à Vice-Presidência, ou da participação em uma coligação nacional.

Partidos que já marcaram convenções nacionais

Alguns partidos já divulgaram suas datas para as convenções nacionais. Entre eles estão PDT, PL, PSD, MDB, Novo, PCdoB, PSTU, PV, Missão, PCO, PSB e PT, com encontros programados entre 20 de julho e 2 de agosto.

Esses eventos antecipam a movimentação das siglas na reta inicial da formação das chapas e ajudam a desenhar o cenário político antes do fim do prazo oficial para registro das decisões no TSE. (com informações da Agência Brasil)