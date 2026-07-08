Flávio Bolsonaro é criticado por participação em audiência sobre tarifas nos EUA

Senador levou temas políticos brasileiros a uma consulta técnica em Washington e gerou reação do setor privado e do governo

Publicado em 08/07/2026 às 08:28

Alterado em 08/07/2026 às 08:29

A presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma audiência pública nos Estados Unidos sobre tarifas contra produtos brasileiros provocou críticas de representantes do setor privado. Empresários que acompanharam o encontro disseram que a fala do parlamentar destoou do caráter técnico da consulta conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

A avaliação entre interlocutores do setor foi de que o senador levou para a discussão temas da disputa política brasileira, em vez de se concentrar nos pontos ligados ao comércio internacional. A audiência foi realizada em Washington e integra uma investigação aberta pelo governo americano sobre supostas práticas comerciais do Brasil.

Críticas do setor privado e reação do governo

Durante sua participação, Flávio Bolsonaro tratou de assuntos como regulação das redes sociais, acusações de corrupção no Brasil e o sistema de pagamentos Pix. Para empresários ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, esses temas ficaram distantes do foco econômico da audiência e causaram desconforto entre participantes.

Um representante empresarial classificou a atuação do senador como deslocada do ambiente técnico do encontro. Outros avaliaram que a intervenção associou uma consulta comercial a uma agenda eleitoral. O governo brasileiro também criticou a postura do senador e afirmou que houve um claro objetivo eleitoreiro na manifestação.

O que está em jogo na investigação comercial

O procedimento do USTR começou após acusações de Washington contra o Brasil, incluindo alegações de práticas consideradas desleais no comércio e questionamentos relacionados ao Pix. O processo pode resultar na aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos.

Em documento enviado ao USTR antes da audiência, Flávio Bolsonaro defendeu maior participação de empresas estrangeiras no mercado brasileiro de cartões de crédito e pediu que o Pix não fosse integrado a sistemas de pagamento ligados aos países do Brics. O governo brasileiro nega irregularidades e afirma que o resultado final da investigação ainda depende da conclusão das consultas do órgão americano.

Cenário político e eleitoral

A participação do senador ocorreu em meio ao cenário eleitoral de 2026. Pesquisas recentes do instituto Atlas/Bloomberg mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente em simulações de primeiro e segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece como principal nome do campo bolsonarista.

Com isso, a audiência em Washington ganhou repercussão além do tema comercial e passou a ser observada também sob a perspectiva política. A combinação entre investigação internacional, defesa de interesses econômicos e disputa eleitoral ampliou o impacto da presença do senador no evento. (com informações da Revista Fórum)