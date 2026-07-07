Marina Silva e Simone Tebet lideram disputa ao Senado em São Paulo

Datafolha mostra as duas candidatas na frente na corrida pelas vagas paulistas, com a eleição ainda em aberto e forte polarização entre aliados de Lula e Tarcísio

Publicado em 07/07/2026 às 10:18

Alterado em 07/07/2026 às 10:18

Marina Silva e Simone Tebet aparecem na frente da disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. Marina soma 18% das intenções de voto, enquanto Tebet registra 16%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O levantamento foi o primeiro divulgado após o anúncio das chapas de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. A pesquisa ouviu 1.608 eleitores em 71 municípios entre os dias 1º e 3 de julho, em um cenário no qual cada entrevistado pôde indicar até dois nomes, já que os paulistas elegerão dois senadores em 2026.

Cenário eleitoral segue apertado

Depois das duas primeiras colocadas, Ricardo Salles aparece com 13%, seguido por André do Prado, com 11%, Guilherme Derrite, com 10%, e Paulinho da Força, com 8%. O resultado mostra uma disputa ainda aberta, sem definição clara sobre quem ocupará as vagas ao Senado em São Paulo.

Na pesquisa espontânea, 81% disseram não saber em quem votar. No cenário estimulado, 17% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, reforçando o nível de indefinição entre os eleitores paulistas neste momento da corrida eleitoral.

Estratégias de campanha começam a se desenhar

Marina Silva deve ampliar sua agenda para temas além do meio ambiente, buscando crescer entre jovens, mulheres acima de 45 anos e evangélicos. Simone Tebet, por sua vez, tenta consolidar uma identidade paulista, mesmo sendo de Mato Grosso do Sul, e aposta em sua trajetória nacional para se fortalecer na disputa.

No campo da direita, André do Prado aposta no municipalismo e na proximidade com Tarcísio de Freitas, enquanto Guilherme Derrite foca na segurança pública e na disputa pelo eleitorado bolsonarista. Ricardo Salles pretende explorar o antipetismo e atacar André do Prado, tentando se diferenciar dentro do próprio campo conservador.

Polarização aparece nos números

A pesquisa também indica uma divisão política já estruturada. Marina e Tebet têm desempenho melhor entre os eleitores que avaliam positivamente o presidente Lula, enquanto André do Prado e Salles se saem melhor entre os que reprovam o governo federal. O cenário sugere que a disputa ao Senado em São Paulo deve seguir marcada por polarização e forte competitividade. (com informações da Revista Fórum)