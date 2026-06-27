Governador falta a evento da Petrobras em SC, e Lula pergunta: 'Qual a qualidade da massa encefálica' [do Jorginho Mello]?

Presidente questiona a falta do bolsonarista catarinense durante agenda em Itajaí, e eleva tensão política no estado

Publicado em 27/06/2026 às 11:29

Alterado em 27/06/2026 às 11:36

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou a ausência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), durante visita às obras de embarcações da Petrobras em Itajaí, nesta sexta-feira (26). Em tom de crítica, Lula afirmou que o governador deixou de participar do evento para não se aproximar do governo federal.

Segundo o presidente, a postura de Mello não favorece os interesses da população catarinense. Lula disse que um governante deveria privilegiar o estado e participar de agendas com anúncios e parcerias voltados ao desenvolvimento local.

Relação já vinha marcada por ausências

Essa não foi a primeira vez que Jorginho Mello ficou fora de um evento com a presença de Lula em Santa Catarina. Em março deste ano, o governador também não acompanhou a visita presidencial ao estado para a assinatura do contrato de financiamento de um estaleiro, igualmente em Itajaí.

Na ocasião, Mello afirmou que só compareceria a eventos com anúncios federais relevantes para a população catarinense. Em 2024, na primeira visita de Lula ao estado em 20 meses, a ausência do governador também se repetiu.

Tensão política segue em evidência

Durante a cerimônia desta sexta-feira, Lula ampliou as críticas ao governador, pré-candidato à reeleição, e mencionou o comportamento de Mello em campanhas anteriores. A nova troca de farpas reforça o desgaste político entre o Palácio do Planalto e o governo catarinense.

O episódio ocorre em meio a uma série de divergências públicas entre os dois, com cada lado defendendo sua própria leitura sobre a importância da presença em eventos federais no estado.