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Quinta, 25 de de 2026

POLÍTICA

Assista à íntegra do vídeo de Michelle Bolsonaro

Ex-primeira-dama divulga vídeo bem produzido onde confronta enteados e expõe briga interna da família na busca do poder. Em jogo estão os milhões de reais do fundo partidário aos quais o partido PL faz jus

Por POLÍTICA JB com Informe JB
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Publicado em 25/06/2026 às 06:07

Alterado em 25/06/2026 às 11:03

Michelle Bolsonaro contratou produtora para organizar o vídeo e encarar Flavio Bolsonaro e irmãos Foto: reprodução de vídeo

Tags:

bolsonaro

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