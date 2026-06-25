POLÍTICA

Assista à íntegra do vídeo de Michelle Bolsonaro

Ex-primeira-dama divulga vídeo bem produzido onde confronta enteados e expõe briga interna da família na busca do poder. Em jogo estão os milhões de reais do fundo partidário aos quais o partido PL faz jus

Publicado em 25/06/2026 às 06:07

Alterado em 25/06/2026 às 11:03