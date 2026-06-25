POLÍTICA
Assista à íntegra do vídeo de Michelle Bolsonaro
Ex-primeira-dama divulga vídeo bem produzido onde confronta enteados e expõe briga interna da família na busca do poder. Em jogo estão os milhões de reais do fundo partidário aos quais o partido PL faz jus
Por POLÍTICA JB com Informe JB
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Publicado em 25/06/2026 às 06:07
Alterado em 25/06/2026 às 11:03
Michelle Bolsonaro contratou produtora para organizar o vídeo e encarar Flavio Bolsonaro e irmãos Foto: reprodução de vídeo