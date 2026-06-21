Roraima vota neste domingo em eleição suplementar para governador

Mais de 384 mil eleitores escolhem o novo chefe do Executivo estadual em uma disputa marcada por cassação e questionamentos judiciais

Publicado em 21/06/2026 às 15:18

Alterado em 21/06/2026 às 15:18

Mais de 384 mil eleitores de Roraima vão às urnas neste domingo (21) para escolher o chefe do Executivo estadual em mandato tampão até janeiro de 2027. A votação segue até as 17h, no horário local, em 350 locais espalhados pelo estado.

A eleição suplementar foi convocada após a cassação, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do mandato do ex-governador Edilson Damião (União Brasil), que havia assumido a vaga de Antonio Denarium após a renúncia dele. A chapa foi condenada por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, com irregularidades como entrega de cestas básicas e repasses de verbas a municípios fora das regras legais.

Disputa pelo governo de Roraima

Na disputa deste domingo estão Arthur Henrique (PL), apoiado pelo ex-governador cassado; Soldado Sampaio (Republicanos), que presidia a Assembleia Legislativa e assumiu interinamente o Executivo; e a socióloga Nelita Frank (PT), representante da oposição local.

Arthur Henrique, ex-prefeito de Boa Vista, concorre sob judice e pode ser barrado depois, mesmo que seja eleito. A candidatura dele foi questionada no Supremo Tribunal Federal (STF), e o ministro Flávio Dino derrubou norma do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) que flexibilizava o prazo de desincompatibilização de cargos públicos antes do pleito.

Segundo a decisão, o prazo de saída dos cargos deve seguir a regra prevista na Lei das Inelegibilidades, de três ou seis meses. Como ainda cabe recurso, o candidato permanece na disputa, mas com situação jurídica indefinida.

Mudanças na candidatura do PT

A decisão de Dino também impactou o PT em Roraima. O partido havia indicado a professora Antônia Pedrosa, mas ela não se afastou do cargo na rede pública de ensino no prazo exigido. Com isso, a legenda substituiu seu nome por Nelita Frank.

Apesar da troca, o nome e a foto de Antônia Pedrosa foram mantidos na urna eletrônica, segundo o TRE-RR, porque não houve tempo hábil para atualizar os dados antes da votação.

Eleições suplementares em municípios de outros estados

Além de Roraima, eleitores de cinco municípios também votam neste domingo em eleições complementares para escolher prefeitos e vice-prefeitos em mandatos tampões até janeiro de 2029. Os novos pleitos ocorreram após a perda dos mandatos dos gestores eleitos em 2024.

As cidades que realizam a votação são Reginópolis e Tuiuti, em São Paulo; Joviânia, em Goiás; e Amparo da Serra e Bonito de Minas, em Minas Gerais.

Em todos os casos, a disputa envolve chapas formadas por diferentes partidos, definindo novas administrações municipais após a cassação dos vencedores anteriores.