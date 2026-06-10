Maria do Rosário critica Flávio Bolsonaro após surgimento de novos documentos do caso 'Bolsomaster'

Deputada falou sobre novas evidências de repasses milionários ligados à cinebiografia de Jair Bolsonaro

Publicado em 10/06/2026 às 11:21

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) criticou Flávio Bolsonaro nas redes sociais após a divulgação de novas informações sobre o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. Para a parlamentar, as evidências recentes desmontam a versão sustentada por aliados do ex-presidente sobre a origem dos recursos usados na produção.

Em sua manifestação, Maria do Rosário afirmou que a narrativa defendida por bolsonaristas foi desmentida pelos documentos apresentados. A deputada também questionou os interesses envolvidos no caso, ampliando a pressão política em torno do projeto cinematográfico.

Documentos apontam repasses milionários

Segundo informações obtidas pelo Intercept Brasil, houve transferências de US$ 10,6 milhões, o equivalente a cerca de R$ 61 milhões, para o fundo responsável pelo filme entre fevereiro e maio de 2025. Os valores aparecem em documentos ligados ao financiamento da produção e chamam atenção pelo volume e pela estrutura das parcelas previstas.

Uma planilha chamada Funding Schedule detalha 14 pagamentos programados, dos quais parte já foi efetivamente realizada. O destino dos recursos seria o fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos, que estaria ligado à viabilização do filme Dark Horse.

Ligação com Daniel Vorcaro e disputa de versões

As transferências estão associadas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Até então, aliados de Jair Bolsonaro vinham negando a existência de repasses para o projeto, mas os documentos divulgados agora contradizem essa narrativa.

A nova documentação fortalece a crítica de opositores e coloca o financiamento da cinebiografia sob escrutínio. Com isso, a discussão deixou de ser apenas sobre o filme e passou a envolver também a origem do dinheiro, os possíveis beneficiários e os interesses por trás da produção.

Pressão política e questionamentos sobre o projeto

As revelações devem manter o tema no centro do debate político nos próximos dias. Ao atacar a versão dos aliados de Bolsonaro, Maria do Rosário buscou reforçar a necessidade de transparência sobre os recursos empregados em Dark Horse e sobre quem efetivamente bancou a obra.

O caso segue cercado de questionamentos, especialmente porque os documentos indicam repasses milionários em meio às negativas públicas feitas por bolsonaristas. A disputa agora envolve não apenas a cinebiografia, mas também a credibilidade das explicações dadas até o momento.