Brasil vai integrar Conselho Econômico e Social da ONU

País vai integrar o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas no mandato de 2027 a 2029

Publicado em 05/06/2026 às 16:02

Alterado em 05/06/2026 às 16:02

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira (4) que o Brasil foi eleito para integrar o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). O mandato será exercido entre 2027 e 2029, após o país receber 181 votos na eleição realizada na terça-feira (4).

Para a diplomacia brasileira, o resultado reforça a relevância do país no cenário internacional. O Itamaraty afirmou que a escolha reflete a importância atribuída ao papel estratégico do Brasil no conselho, especialmente em temas ligados à redução das desigualdades e à promoção da paz sustentável.

O papel do Conselho Econômico e Social da ONU

O ECOSOC é um dos principais órgãos da Organização das Nações Unidas e reúne 54 membros. Sua função é coordenar as agências especializadas da ONU e formular recomendações sobre assuntos centrais da agenda global.

Entre os temas tratados pelo conselho estão comércio internacional, desenvolvimento, direitos humanos, condição da mulher, ciência e tecnologia, além de outras áreas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que orientam a atuação internacional da organização.