Eduardo Paes lidera disputa pelo governo do Rio em nova pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra o ex-prefeito com vantagem ampla sobre os adversários e cenário favorável também no segundo turno

Publicado em 04/06/2026 às 09:55

Alterado em 04/06/2026 às 09:55

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece com ampla vantagem na corrida pelo governo estadual, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (4). No principal cenário testado, ele tem 48,3% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas (PL-RJ), candidato ligado ao grupo político de Flávio Bolsonaro, soma 12,6%.

Na sequência aparecem Anthony Garotinho (Republicanos), com 9,2%, André Marinho (Novo), com 4,2%, e Wilson Witzel (DC), com 3,1%. O bombeiro Rafa Luz (Missão) registra 2,6%, e William Siri (PSOL) tem 0,6%. Nesse cenário, a pesquisa indica que Paes seria eleito ainda no primeiro turno, já que os brancos e nulos somam 12,9% e os indecisos, 6,5%.

Vantagem também no segundo turno

Quando a disputa é simulada em segundo turno, Eduardo Paes mantém a liderança com ainda mais folga. O ex-prefeito aparece com 60% das intenções de voto, contra 24,5% de Douglas Ruas. Brancos e nulos representam 10,8%, enquanto 4,6% dos entrevistados disseram estar indecisos.

O resultado reforça o favoritismo de Paes na disputa estadual e mostra que o candidato bolsonarista segue distante da liderança em todos os cenários analisados pelo instituto.

Disputa ao Senado

Na corrida ao Senado, Benedita da Silva (PT) lidera com 34,2% das intenções de voto. Marcelo Crivella (Republicanos) aparece em segundo, com 26%, seguido por Marcio Canella (União), com 21,3%. Pedro Paulo (PSD) também disputa a segunda vaga em um cenário apertado entre os principais nomes.

Mais atrás, Monica Benício (PSOL) tem 11%, à frente de Carlos Jordy (PL-RJ), com 10,4%, além de Mauro Campos (Novo), com 9,1%, e Hélio Secco (Missão), com 6%. A pesquisa foi feita presencialmente com 1.680 eleitores entre 1º e 3 de junho, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.