CNI avalia encontro de Lula com Trump como ‘importante e oportuno’

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Publicado em 08/05/2026 às 17:39

Alterado em 08/05/2026 às 17:39

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou “importante e oportuno” o encontro da quinta-feira, 8, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. “É importante que qualquer desentendimento ou diferenças políticas sejam deixados de lado e que assuntos estratégicos sejam tratados de forma técnica”, comentou o presidente da CNI, Ricardo Alban, acrescentando que o diálogo entre os chefes de Estado é imprescindível para o avanço da relação bilateral.

A entidade ressalta que tem atuado para facilitar a interlocução entre os países desde o começo do tarifaço americano. Na próxima semana, a CNI reunirá, em Nova York, empresários dos dois países.

Na segunda-feira, 11, o Brasil-U.S. Industry Day, evento da CNI, deve reunir mais de 500 lideranças empresariais, investidores e autoridades, sendo mais de 30% do público formado por americanos. O objetivo é discutir uma agenda estratégica comum para impulsionar a competitividade industrial, com foco em investimentos, inovação, financiamento produtivo e integração de cadeias de valor.

Alban afirma que a CNI está à disposição para colaborar com a construção das propostas que serão apresentadas pelo Brasil na próxima reunião entre os governos dos dois países. “Buscamos estreitar parcerias principalmente em setores estratégicos como minerais críticos, inovação e energia para a construção de uma agenda de médio e longo prazo”, comentou o presidente da entidade. (com Agência Estado)