POLÍTICA
Alcolumbre e Hugo Motta são os políticos mais mal avaliados do Brasil, revela pesquisa Atlas; leia a íntegra do estudo
Por POLÍTICA JB com Revista Fórum
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Publicado em 30/04/2026 às 08:54
Alterado em 30/04/2026 às 08:54
Por Plínio Teodoro - Pesquisa Atlas Latam Pulse, divulgada nesta quinta-feira (30), revela que os presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-AL), são os políticos com pior avaliação do Brasil.
Alcolumbre, que comandou o acordão que rejeitou a indicação do Advogado-Geral da União (AGU) Jorge Messias para ocupar uma cadeira no Supremop Tribunal Federal (STF), é avaliado positivamente por apenas 3%, enquanto 81% da população têm uma imagem negativa do presidente do Senado.
O cacique amapaense só é superado por Hugo Motta, que tem apenas 2% de avaliação positiva – e 87% de negativa.
A outra ponta da lista, dos melhores avaliados, mostra um empate triplo entre Lula, Jair e Michelle Bolsonaro (PL), com 45% de imagem positiva. O atual e o ex-presidente são vistos de forma negativa por 53% e a ex-primeira-dama por 51%.
Em seguida aparecem Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, e Nikolas Ferreira (PL-MG), com 44% de imagem positiva – o petista tem 53% de negativa e o deputado bolsonarista 55%.
Com 42% de imagem positiva, Flávio Bolsonaro (PL) aparece atrás do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que soma 43%. Flávio, no entanto, tem os mesmos 55% de avaliação negativa de Nikolas. Já o pessebista registra 50%.